Neinor Homes, promotora residencial líder en España, ha entregado Olarizu Homes IV, su cuarta promoción en el área de Olarizu, en Vitoria-Gasteiz. El proyecto, construido sobre los terrenos recuperados de la antigua fábrica Esmaltaciones San Ignacio, supone la culminación de una inversión superior a los 26 millones de euros y la puesta en el mercado de 120 nuevas viviendas.

Esta inversión constituye la confirmación de la apuesta de Neinor Homes por impulsar el entorno de Olarizu y devolver vida a los antiguos terrenos de la histórica fábrica.

Olarizu Homes IV ya cuenta con licencia de primera ocupación y las viviendas están listas para entrar a vivir de inmediato. Una ventaja adicional es que están sujetas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) desde el 2,5%, lo que supone un importante ahorro frente al 10% de IVA que se aplica en la obra nueva.

El edificio, de seis plantas y ocho portales, alberga viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios que destacan por sus amplias terrazas y ventanales. Todas las viviendas cuentan con doble orientación o están situadas en esquina, lo que garantiza luminosidad y ventilación natural durante todo el año. Además, su distribución interna está pensada para ofrecer espacios funcionales y confortables.

La promoción incluye completas zonas comunes, entre ellas un gimnasio equipado, una sala gourmet y un espacio para bicicletas en planta baja, además de una plaza central de encuentro para los vecinos. A los pies de la promoción se encuentra el Parque de Olarizu con su jardín botánico y el anillo verde de más de 30 kilómetros, un entorno ideal para pasear y practicar deporte al aire libre.

La promoción, además de aportar valor residencial, ha supuesto la creación de cerca de 600 empleos directos e indirectos durante su construcción, en línea con el compromiso de Neinor Homes de impulsar la economía local allí donde desarrolla sus proyectos.

En palabras de Iñigo Ibarra, director territorial Norte de Neinor Homes: «La entrega de Olarizu Homes IV supone un nuevo hito para Neinor en Vitoria-Gasteiz. Con esta promoción hemos recuperado un espacio histórico de la ciudad y lo hemos transformado en un entorno residencial moderno, funcional y conectado con la naturaleza. Estamos muy orgullosos de contribuir al desarrollo de Olarizu y de ofrecer a nuestros clientes viviendas de calidad en un barrio en plena proyección».

El barrio de Olarizu, en Vitoria-Gasteiz, es reconocido por su ambiente tranquilo, sus amplias zonas verdes y su ubicación estratégica, cercana al centro de la ciudad y con fácil acceso a diferentes puntos de interés, lo que lo convierte en un lugar muy atractivo para vivir. Además de parques y jardines, dispone de una variada oferta de servicios y comercios, consolidándose como un área residencial completa y valorada por sus habitantes.

En los últimos años, el barrio ha experimentado un notable progreso gracias a la renovación de infraestructuras y a la revitalización de espacios públicos, mejoras que han embellecido la zona y elevado su calidad de vida. Con la entrega de Olarizu Homes IV, Neinor Homes refuerza este desarrollo y contribuye al dinamismo de uno de los barrios con mayor proyección de Vitoria-Gasteiz.

A ello se une el privilegio de tener a sus pies el parque de Olarizu, con su jardín botánico, rodeando esta promoción de un entorno de gran belleza natural, y facilitando un acceso inmediato a los más de 30 kilómetros que conforman el anillo verde que rodea la ciudad, una zona ideal para la práctica de deporte y las actividades al aire libre.