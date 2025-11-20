El negocio y la rentabilidad de la aerolínea portuguesa TAP se han desinflado en los últimos meses, mientras el Gobierno luso intenta venderla a IAG, a Lufthansa y a Air France-KLM. En concreto, los últimos resultados analizados por OKDIARIO reflejan un aumento de los retrasos en los vuelos y un descenso en las variables que miden el rendimiento de la empresa, tanto en los últimos tres meses como en el acumulado del año.

Así, los retrasos en los vuelos a causa de «los controles fronterizos» se han más que triplicado desde abril a septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 363. Un problema que se ha agravado especialmente a partir de junio.

No obstante, otras métricas llaman más la atención. Por ejemplo, los ingresos operativos totales se han mantenido estancados en los tres primeros trimestres del 2025, pasando de ser 3.266 millones en el mismo tramo de tiempo del 2024 a 3.281 millones en la actualidad.

Por otro lado, el Rask (Ingresos por Kilómetro de Asiento Disponible, por sus siglas en inglés) ha caído un 2% en los nueve primeros meses. Esta métrica muestra cuántos ingresos obtiene una aerolínea por cada asiento disponible y por cada kilómetro volado, independientemente de si ese asiento se vendió o no. Por tanto, es una buena forma de conocer la rentabilidad.

Además, el Yield ha disminuido un 4% en ese mismo periodo. Este indicativo mide el ingreso promedio que una aerolínea obtiene por cada pasajero y por cada kilómetro volado solo de los billetes vendidos. Este es uno de los indicadores más importantes para entender cuánto dinero genera realmente cada pasajero transportado.

Los problemas de TAP

«El rendimiento operativo se vio afectado por huelgas, control de tráfico aéreo y limitaciones de infraestructura», ha confesado la propia empresa. Y es que el porcentaje de vuelos programados que se han operado realmente ha descendido del 99% en los primeros 9 meses del 2024 al 98,4% en el mismo periodo de 2025.

Por otro lado, la puntualidad ha caído del 59% al 52% en términos interanuales, quedando en el 46% en el último trimestre. Esto ha estado impulsado, entre otros factores, por las huelgas de personal de handling en el Aeropuerto de Lisboa.

Con todo, de cara a su posible venta, TAP ha sido capaz de reducir su deuda, tanto bruta como neta, si se compara con los niveles que tenía al cierre de 2024. En la actualidad, el endeudamiento bruto ha caído ligeramente desde los 3.001 millones de euros hasta los 2.962 millones, y el neto desde los 2.350 millones hasta los 1.936 millones.

En general y en términos interanuales, los ingresos se han mantenido estables, el Ebitda recurrente ha caído un 11%, el Ebit recurrente un 33% y el beneficio neto ha pasado de los 126 millones de euros a tan sólo 55 millones.

Mientras tanto, el Gobierno de Portugal busca vender un 49,9% de TAP a IAG, a Lufthansa y a Air France-KLM. Para ello, se han dado 50 días. Fuentes del propio Gobierno trasladaron a OKDIARIO que no lo van a regalar, y que tampoco aceptarán menos de 700 millones por un paquete del 44,9%.

El otro 5% tienen planeado colocarlo entre los propios empleados de la aerolínea. Además, exigirán mantener las rutas de Lisboa, Oporto y Faro, aunque están abiertos a que las sinergias puedan suponer cambios en algunos trayectos y, sobre todo, en el modelo de gestión de empleados.