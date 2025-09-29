El Corte Inglés acaba de abrir un outlet de casi 10.000 metros cuadrados en Madrid

El Corte Inglés ha anunciado la apertura de un nuevo outlet en la Comunidad de Madrid, concretamente en la localidad de Alcalá de Henares. Este nuevo centro, «El Corte Inglés Home Outlet», ocupa un espacio de casi 10.000 metros cuadrados y ofrecerá un amplio abanico de artículos para el hogar y aparatos electrónicos con descuentos muy atractivos.

El edificio que alberga este outlet fue inaugurado en 2006 como parte de un plan de expansión de El Corte Inglés. Sin embargo, la crisis económica de 2008 frenó aquel proyecto, dejando el centro con una actividad limitada durante varios años. Posteriormente, el espacio fue ocupado por la cadena BriCor, hasta su cierre en 2022. La reciente apertura del «Home Outlet» no sólo da nueva vida a este espacio, sino que también revitaliza una zona comercial estratégica de la localidad.

El nuevo outlet de El Corte Inglés en Madrid

A diferencia de los grandes almacenes tradicionales, el nuevo El Corte Inglés Home Outlet adopta un enfoque más especializado. El centro se centra principalmente en electrodomésticos, electrónica, informática y artículos para el hogar, lo que responde a la demanda actual de los consumidores.

Electrodomésticos : desde lavadoras, frigoríficos y lavavajillas hasta pequeños electrodomésticos como batidoras, cafeteras y aspiradoras.

: desde lavadoras, frigoríficos y lavavajillas hasta pequeños electrodomésticos como batidoras, cafeteras y aspiradoras. Televisores y equipos electrónicos : soluciones para entretenimiento en casa, incluyendo modelos de última generación y opciones más asequibles.

: soluciones para entretenimiento en casa, incluyendo modelos de última generación y opciones más asequibles. Informática y accesorios tecnológicos : ordenadores, tablets, impresoras y periféricos, adaptados a diferentes necesidades y presupuestos.

: ordenadores, tablets, impresoras y periféricos, adaptados a diferentes necesidades y presupuestos. Artículos para el hogar: desde menaje y decoración hasta soluciones de almacenamiento y productos funcionales para el día a día.

Apertura y ubicación

El Home Outlet está situado en la avenida Juan Carlos I, s/n, de Alcalá de Henares. Abrirá de lunes a sábado de 10:00 a 22:00 horas, y los domingos de 11:00 a 21:00 horas. El acceso es sencillo mediante transporte público, con conexiones cercanas en tren (La Garena, líneas C-2 y C-7) y diversas líneas de autobús (1, 11, 227).

Impacto económico y empleo

La apertura del outlet de El Corte Inglés en esta localidad de la Comunidad de Madrid generará decenas de puestos de trabajo directos e indirectos, incluyendo atención al cliente, logística, transporte y servicios auxiliares. Además, la recuperación de un edificio vacío contribuye a revitalizar la actividad comercial de Alcalá de Henares, potenciando el flujo de clientes hacia negocios cercanos y fortaleciendo la economía local.

Otros outlets en España

El Corte Inglés cuenta con una amplia red de outlets repartidos por toda España y Portugal, pensados para ofrecer productos de calidad a precios reducidos. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, se encuentra el Outlet de Albacete y el Outlet de Guadalajara, mientras que en la Comunidad Valenciana destacan el Outlet Ademuz, Outlet Gandía y Outlet Sedavi, destinados a quienes buscan artículos de hogar y tecnología a buen precio.

En Andalucía, la presencia de outlets es considerable, con espacios como el Outlet Mijas y Outlet Málaga Nostrum en Málaga, el Outlet San Juan de Aznalfarache, Outlet Sevilla Este y Outlet Su Eminencia en Sevilla, así como el Outlet La Serreta en Murcia y el Outlet Lucena en Córdoba. Canarias también cuenta con opciones como el Outlet Arinaga, Outlet Las Terrazas, Outlet El Trompo y Outlet Los Majuelos La Laguna-Geneto, acercando ofertas a los residentes de las islas.

En el norte del país, destacan el Outlet Pola de Siero en Asturias, el Outlet Altamira y Outlet Ferrol en A Coruña, el Outlet Gerona en Cataluña y el Outlet Barakaldo en Vizcaya. La Comunidad de Madrid concentra varios outlets importantes, como el Outlet Abada, Outlet Arapiles, Outlet Parque Corredor, Outlet Sambil Madrid, Outlet San José de Valderas, Outlet San Sebastián de los Reyes y el más reciente, Outlet Home Alcalá de Henares, especializado en electrodomésticos y productos del hogar.

Otras regiones donde se pueden encontrar outlets incluyen La Rioja con el Outlet Logroño, Navarra con el Outlet Itaroa, Toledo con el Outlet Parque Abadía, Zaragoza con el Outlet Gran Casa, Pontevedra con el Outlet Porriño, Cádiz con el Outlet Luz Shopping, Castellón con el Outlet Castellón, Alicante con el Outlet Benidorm, Outlet Raspeig y Outlet Torrevieja, así como Lisboa en Portugal con el Outlet Amadora y León con el Outlet Puente Castro.

«El Corte Inglés ha obtenido en el ejercicio 2024-25 (cerrado a 28 de febrero de 2025) importantes crecimientos en sus principales áreas de actividad, así como en todas las magnitudes financieras. El buen comportamiento responde a mejoras en la eficiencia en la gestión, la vocación de servicio al cliente, así como la continua innovación y calidad de sus productos. Todo ello ha permitido situar el volumen global de ingresos consolidado en 16.675 millones de euros, lo que representa un aumento del 2% sobre el ejercicio anterior. La cifra de negocio se incrementó en un 4,3% a superficie comparable», explica El Corte Inglés en su web.