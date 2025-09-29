Un grupo de contribuyentes ha fundado este lunes el Movimiento Contribuyentes en Acción (MCA), la primera asociación de pagadores de impuestos que reclaman de forma activa una solución para todos los problemas ocasionados por Hacienda. Su presidente, Ignacio Basco, ha asegurado que, en estos momentos, España vive una «emergencia democrática», dado que «no hay igualdad ante la ley a la hora de pagar impuestos».

En ese sentido, el movimiento considera que la presión de la Agencia Tributaria sobre los ciudadanos se ha elevado tanto que ha generado inseguridad jurídica y casos alarmantes: «Un error administrativo puede poner en jaque a una familia o a una empresa».

El recién creado MCA cree que «el sistema fiscal» de España «es uno de los más complejos y opacos del mundo». «Hacienda genera más miedo que confianza o que cualquier otro sentimiento», opinan, algo que ha generado «miedo» a hablar. Por ello, consideran que el motivo de su existencia está plenamente vigente.

La asociación rechaza definirse como «un lobby»: «No somos una élite». Más bien, se presenta como una parte de la sociedad civil. «Yo soy director de una compañía de consultoría. Me dedico a hacer informes económicos y a la búsqueda de ayudas de financiación para empresas. Conozco muy profundamente el mercado de las pymes en España», asegura Basco.

Movimiento Contribuyentes en Acción

En general, el Movimiento Contribuyentes en Acción tiene como objetivo «exigir una reforma profunda del sistema tributario que restaure el equilibrio entre recaudación y derechos». «Nos unimos para poner luz sobre las injusticias y forzar un cambio que devuelva la dignidad a los contribuyentes, que son quienes sostienen el país con cada euro que aportan», ha señalado Basco durante la rueda de prensa en la que ha presentado la asociación cívica.

«La Justicia fiscal no puede ser un privilegio del que tiene recursos, ni la indefensión una condena automática para el ciudadano medio», ha añadido. En la presentación de la asociación, que ha tenido lugar en la Asociación de la Prensa de Madrid y a la que ha acudido OKDIARIO, Basco ha dado a conocer los objetivos y actividades que tiene planificado poner en marcha.

«No obedecemos a ningún partido ni a ninguna ideología. Somos ciudadanos que hemos decidido levantarnos, hartos de que la sumisión, el silencio y el miedo sean las únicas respuestas posibles», indica el manifiesto.

Basco y el secretario y portavoz de la plataforma, Antonio García, han explicado cuál será la misión de MCA: «Transformar el miedo individual frente a Hacienda en una movilización colectiva que fuerce una reforma legislativa garantista, para que la Agencia Tributaria sea una institución al servicio de la ciudadanía, no de intereses políticos ni estructuras opacas».

Entre otras medidas, MCA reclamará una aplicación efectiva de la Ley de Garantías del Contribuyente, el respeto de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la eliminación de los bonus de los inspectores de Hacienda y una mayor transparencia por parte de las autoridades tributarias.

En definitiva, según han explicado Basco y García, el movimiento de contribuyentes busca incentivar «una España donde pagar impuestos sea un acto de responsabilidad compartida, dentro de un sistema justo, transparente y plenamente sometido al Estado de Derecho, tanto para los ciudadanos como para la Administración».