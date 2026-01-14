El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha instado este miércoles a reorientar la política económica y acometer una rebaja de impuestos con el objetivo de elevar la inversión de las empresas y atraer talento, al considerar que los actuales desequilibrios ponen en riesgo la sostenibilidad del crecimiento y la capacidad de convergencia de España con Europa.

Nadal ha lanzado este mensaje durante su intervención en la mesa redonda «El escenario económico español», celebrada en el marco de la XVI edición del Spain Investors Day (SID), donde ha advertido de que la economía española crece por encima de la media europea, pero apoyada en gran medida en el aumento de la población y del empleo, sin mejoras suficientes en productividad.

En su análisis, ha subrayado que la inversión empresarial continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia, la deuda pública no se ha reducido y el déficit avanza a un ritmo superior al de otros países de la Unión Europea, lo que, a su juicio, obliga a «corregir cuanto antes» estos desequilibrios.

Por ello, ha defendido la necesidad de revisar el marco fiscal, bajar impuestos y reducir barreras regulatorias que «penalizan la competitividad», al tiempo que ha señalado el problema energético derivado de unas redes eléctricas «saturadas» por la planificación del Gobierno, que en su opinión ha primado las renovables en detrimento de otras fuentes de energía. Nadal ya anunció que el PP reducirá el impuesto a la generación eléctrica.

La mesa ha reunido también a la economista jefe de BNP Paribas, Isabelle Mateos y Lago, a la economista jefe de Deloitte España, Ana Aguilar, y al managing director de CECA, Antonio Romero Mora, quienes han coincidido en destacar que, pese a que España se sitúa entre las economías más dinámicas de Europa, la baja productividad sigue siendo su «talón de Aquiles».

Los ponentes han remarcado que entre 2019 y 2025 España ha crecido cerca de un 10%, frente a una media europea en torno al 6,5%, y que el país mantiene una expansión sólida, pero han advertido de que el reto ahora es transformar ese crecimiento en uno más productivo, apoyado en la inversión, la innovación y el capital humano.

En concreto, Antonio Romero destacó que «la solvencia y resiliencia del sistema bancario español y europeo han sido claves para absorber ‘shocks’ externos y seguir financiando la economía real».

Simplificación regulatoria

Romero Mora insistió en que, para preservar esta fortaleza, «Europa debe avanzar con mayor ambición en la simplificación regulatoria, completar la unión bancaria y revisar impuestos específicos que afectan directamente a la competitividad del sector». A su juicio, «la regulación debe facilitar la inversión y el crecimiento, no convertirse en una carga operativa que reste atractivo frente a otros mercados internacionales».

Por último, puso en valor que los últimos test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) muestran que el sistema bancario español «tiene capacidad de solvencia».