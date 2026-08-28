Muere Pedro Rivero a los 87 años, expresidente de Liberbank y de la antigua patronal eléctrica Unesa

Pedro Rivero Torre, ex presidente de Liberbank y de la antigua patronal eléctrica Unesa, ha fallecido a la edad de 87 años, según ha informado CEOE. La gran patronal empresarial, de la que fue también vicepresidente, lamentó «profundamente» el fallecimiento de Rivero, al que ensalzó como una «figura destacada del mundo empresarial y energético español».

Rivero desarrolló una extensa trayectoria vinculada tanto al ámbito académico como al mundo empresarial y financiero, ocupando durante décadas diferentes responsabilidades en algunas de las principales instituciones y compañías relacionadas con los sectores energético y financiero.

A lo largo de su larga carrera fue presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), organización que durante años representó los intereses de las principales compañías eléctricas españolas, así como consejero de Red Eléctrica de España (REE) y de OMEL, el antiguo operador del mercado eléctrico español.

Además, formó parte del Consejo Consultivo de la antigua CNE, organismo regulador del sector energético que posteriormente quedó integrado en la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su trayectoria en este ámbito le llevó a participar en algunos de los principales debates sobre la evolución y regulación del sistema eléctrico español.

También fue presidente de Liberbank, por lo que su carrera estuvo estrechamente ligada al sector financiero. Liberbank era una entidad surgida en 2011 de la integración de Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, y que posteriormente fue absorbida por Unicaja Banco en 2021. Su vinculación con el grupo financiero se enmarcó en una larga trayectoria de participación en órganos de gobierno y entidades relacionadas con el ámbito empresarial.

Asimismo, presidió la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).

En el plano académico, Rivero era Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Empresa en la Universidad Complutense. También formó parte de la Real Academia de Doctores y recibió el reconocimiento de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Destacó por combinar la actividad universitaria con una prolongada presencia en instituciones empresariales, financieras y energéticas, especialmente durante las décadas en las que el sector eléctrico español experimentó importantes transformaciones regulatorias y empresariales.

Rivero nació en 1938 en la localidad cántabra de Guarnizo, por lo que tenía 87 años en el momento de su fallecimiento.