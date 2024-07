Pedro Gómez de Baeza, presidente de GBS Finance y leyenda de las finanzas en España, ha muerto de un infarto a los 70 años, según han confirmado desde el propio banco de inversión este miércoles. Perico, como era conocido, trabajó durante más de 40 años en el mundo de las finanzas, ocupando posiciones de liderazgo en instituciones internacionales y como miembro de numerosos consejos de administración.

Gómez de Baeza era doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Madrid y obtuvo un MBA por la Wharton School of Finance de la Universidad de Pennsylvania. El presidente de GBS inició su carrera profesional en 1979 como analista financiero en JP Morgan, especializándose en fusiones y adquisiciones en Estados Unidos y Latinoamérica.

De 1982 a 1989, ocupó el cargo de director general en The First Boston Corporation, en Nueva York, y fue responsable de la actividad del banco en el sur de Europa y América Latina. Antes de la creación de GBS Finance, Gómez de Baeza fue miembro del Consejo de Administración del Banco S.G. Warburg & Co en Londres, así como accionista y consejero delegado de S.G. Warburg España.

Además de su contribución a la banca, Pedro Gómez de Baeza fue miembro del Consejo de Administración de Petronor, Ebro Foods y Biosearch Life. En los últimos años, también fue presidente de LA Organic, LA Almazara by Starck y socio fundador de Círculo Fortuny.