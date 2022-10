Mucho cuidado con Mercadona: el importante cambio que te afecta

Mercadona es quizás de los supermercados que a pesar de la inflación y la subida de precios ha logrado mantener su cuota de clientes (de hecho en este 2022 y según datos de Kantar Media ha crecido en un 0.4% en el número de clientes con respecto al año anterior) por lo que si eres uno de ellos, seguro que te interesará cualquier cambio que se produzca en sus establecimientos. Por ello te aconsejamos que tengas mucho cuidado porque se va producir un cambio inminente en Mercadona y seguro que te va a afectar.

El cambio que se va a producir en Mercadona

En Mercadona siempre están atentos para que sus «Jefes» puedan tener las mejores novedades en lo que respecta a productos de alimentación, belleza, higiene y limpieza. Un servicio al cliente que funciona de lunes a sábado y que nos permite tener un amplio margen de horas para acudir a sus establecimientos, sin embargo parece que esta semana se va a producir un cambio que afectará de forma especial al horario en sus tiendas.

En concreto, el cambio tiene que ver con el horario de los establecimientos de Mercadona mañana miércoles 12 de octubre. Este es el día en el que se celebra la Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad, de modo que si tienes pensado ir a hacer la compra a Mercadona mañana, que sepas que te encontrarás las tiendas de Juan Roig cerradas.

Mercadona abre de lunes a sábado de modo que los domingos y festivos tiene sus tiendas cerradas, por lo que mañana 12 de octubre al ser festivo nacional no subirá la persiana para sus supermercados en España. Por este motivo, si has de hacer la compra será mejor que lo hagas hoy martes o si no, que esperes a partir del jueves cuando volverán a abrir todas sus tiendas en su horario habitual de invierno de 09:00 a 21:30 horas hasta el sábado, ya que el domingo volverá a estar (como de costumbre) cerrado.

De todos modos si te quieres asegurar para saber si realmente tu supermercado va a estar cerrado o no este día de la Hispanidad, puedes hacer la consulta con respecto al Mercadona al que desees acudir. Para ello, puedes entrar en su página web, irte al apartado de supermercados y desde allí escribir tu código postal o ciudad en el buscador para ver los resultados de los establecimientos más cercanos con el horario exacto de cada uno de ellos.