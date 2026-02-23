Mira bien tu cartera porque están pagando 4.900 euros por ésta moneda de 1 euro

En las últimas semanas hay una pieza que está generando un revuelo inesperado entre coleccionistas y curiosos, y lo llamativo es que podría estar perfectamente en cualquier casa sin que nadie lo sepa. Se trata de una moneda de 1 euro de Finlandia, acuñada en 1999, que algunos vendedores están ofreciendo por cifras difíciles de imaginar si no vives dentro del mundo numismático.

Al principio los aficionados andaban detrás de esta moneda y poco se sabía de ella, pero ahora que varios medios han informado, todo el mundo anda buscándola por si la tiene en alguna hucha o en un cajón. Es lo que ocurre cuando una simple moneda de euro pasa a venderse por 4.900 euros en plataformas como eBay. No significa que todas valgan eso, ni mucho menos, pero sí hay ejemplares que están alcanzando precios muy superiores a los habituales. Y por ello, la pregunta que muchos se están haciendo es la más lógica de todas: ¿qué tiene de especial esa moneda para que alguien pague miles de euros por ella?.

La moneda de 1 euro por la que están pagando 4.900

Lo primero que llama la atención de esta moneda de 1 euro es que forma parte de las primeras series que Finlandia preparó antes de que el euro entrara finalmente en circulación en 2002. Cada país creó sus propios diseños, y Finlandia apostó por una imagen que, para ellos, tiene un significado especial: dos cisnes en vuelo sobre un paisaje abierto. El autor del diseño es el escultor Pertti Mäkinen, muy reconocido en el país.

El cisne cantor es el ave nacional de Finlandia, así que no es un adorno cualquiera, sino una especie de homenaje cultural. Ese caracter tan simbólico hace que, con el paso del tiempo, estas primeras emisiones hayan ganado cierto peso dentro del coleccionismo, sobre todo porque algunas variantes desaparecieron cuando se actualizó la normativa de diseño en 2007.

Qué está pasando con su valor y por qué algunos pagan tanto

Aquí es donde el tema cambia de escala. La mayoría de estas monedas, si están en buen estado pero han circulado, se mueven entre 5 y 20 euros, que ya es una cantidad muy superior a su valor nominal pero sigue siendo algo razonable. Las piezas en calidad sin circular pueden subir un poco más, pero nada fuera de lo habitual.

El problema, o el atractivo, según para quién, aparece cuando entran en juego los errores de acuñación. Un pequeño desplazamiento del cuño, una zona donde falta parte del diseño, un exceso de metal, etc….detalles así pueden multiplicar el interés de los coleccionistas. Y es en esos casos concretos donde algunos vendedores se atreven a pedir 600 euros, 1.000 euros o incluso los famosos 4.900.

Eso no quiere decir que todas esas cifras estén justificadas. Los expertos recuerdan que, para pagar una cantidad así, primero hay que verificar que el supuesto error raro existe, es auténtico y tiene relevancia numismática. Las subidas de precio no siempre responden a criterios sólidos; a veces es simplemente un momento de demanda elevada.

Cómo identificar la moneda

Los rasgos básicos de esta moneda de 1 euro son los siguientes:

Año 1999 claramente visible.

claramente visible. Los dos cisnes en el anverso, volando de izquierda a derecha.

en el anverso, volando de izquierda a derecha. El aro exterior de níquel-latón y el núcleo de cuproníquel.

Peso de 7,5 gramos y diámetro de 23,25 mm, igual que cualquier euro estándar.

A partir de ahí, lo que determina si tiene un valor real alto son los detalles que suelen pasar desapercibidos: desalineaciones, rebordes irregulares, zonas donde parte del diseño no aparece o está duplicado. Esos son los errores que, si están presentes y son auténticos, pueden hacer que la moneda se dispare en el mercado.

También influye que estas emisiones antiguas no tenían aún las iniciales FI o el mapa europeo actualizado que aparece desde 2007. Esa diferencia visual ayuda a distinguirlas rápidamente cuando se comparan varias monedas juntas.

Por qué se ha puesto tan de moda revisar las monedas del monedero

El coleccionismo de euros lleva años creciendo en España y en Europa. Las monedas conmemorativas de 2 euros abrieron el camino, pero ahora cada vez más gente presta atención también a los valores más pequeños. Las primeras series, los errores de fabricación, los cambios de diseño etc… todo eso ha generado un interés que antes no existía para monedas tan comunes. Y claro, cuando una historia como esta se da a conocer, lo primero que hacemos todos es mirar qué monedas tenemos a mano. No porque sea probable encontrar una pieza de miles de euros, sino porque, por una vez, ese euro que damos por hecho podría tener detrás una historia muy distinta.

¿Dónde comprar, vender o tasar una moneda así?

Las vías más habituales son las plataformas online como eBay, Catawiki o foros especializados, donde se mueve la mayor parte de la compraventa entre coleccionistas. También existen tiendas físicas numismáticas que ofrecen tasación profesional, algo recomendable si crees que tu moneda puede tener un error significativo y casas de subastas que trabajan exclusivamente con piezas de valor alto.