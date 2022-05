Mercadona tiene en sus estanterías el milagro depurativo para conseguir una figura de 10 con el mínimo esfuerzo posible. La reposición de este producto es casi como un espejismo en estas tiendas. Supone una inversión de poco más de un euro y unas ganancias plenas de kilos que van descendiendo poco a poco. Los remedios naturales pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos, especialmente si queremos conseguir una pérdida de peso durante estos días. El hinojo es una verdura que deberías tomar en un menú saludable, pero también podemos incorpora a través de una infusión de lujo.

Las infusiones son las grandes aliadas de la perdida de peso. Gracias a ellas podemos conseguir un acabado de 10 en nuestra operación bikini. Literalmente la tripa se irá desinflando, la retención de líquidos pasará a la historia y conseguiremos potenciar aún más esos esfuerzos por perder peso.

El hinojo es una ingrediente, que se ha usado desde hace décadas, no solo en la cocina, también por sus propiedades medicinales. Ayudaba en aquellos casos en los que el cuerpo no terminaba de asumir bien la comida. Puede ser un digestivo que ayude en momentos de nervios o de problemas estomacales.

Pero también es uno de los más potentes diuréticos que hay en la naturaleza. Cocinar hinojo puede resultar complicado, especialmente si no lo hemos comido nunca o no conocemos recetas. El tiempo es oro y quizás buscarlas y cocinarlas puede ser complicado, pero eso no quiere decir que tengas que renunciar al sabor y las propiedades de este ingrediente.

Una infusión con hinojo es la gran apuesta de Mercadona para este verano, el ingrediente casa milagroso y depurativo que necesitamos para ponernos en forma durante estas semanas previas a las vacaciones. Encontrar este tipo de infusiones no siempre es fácil, pero gracias a Mercadona podemos encontrarlas en su sección especializada a precio muy bajo.

Poco más de un euro nos costará una infusión que está hecha únicamente de este ingrediente, sus hojas son las que pasan a formar parte de una bebida maravillosa que se prepara solo con agua caliente. No le pongas azúcar, ni ningún edulcorante, el hinojo conseguirá mejores efectos de forma natural y está delicioso. Mercadona te lo pone muy fácil este verano para estar en plena forma y disfrutar de una bebida espectacular en todos los sentidos, con un poco de hielo puede ser un té helado de lujo.