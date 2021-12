Si deseas no complicarte demasiado la vida a la hora de preparar la cena, Mercadona te lo pone fácil. En sus supermercados tienes infinidad de platos, incluso preparados, que te permitirán poder tener una cena de lujo en poco tiempo y uno de los más novedosos ya está arrasando entre los «Jefes» de Mercadona ya que sale directo de la cocina italiana.

Mercadona trae una delicia italiana que te salvará las cenas

Seguro que cada vez que vas a Mercadona te encontrarás con la difícil decisión de elegir una sola de sus muchas propuestas para cenar, y también para comer. Una decisión que se puede complicar todavía más cuando pasamos por la sección de pizzas de estos supemercados en la que encontramos una amplia variedad para todos los gustos.

Y precisamente a sus neveras de pizzas precocinadas llega ahora el producto definitivo. Una delicia italiana que no es otra que el calzone de jamón y queso que si todavía no has probado, no deberías tardar en hacerlo porque ya se ha convertido en uno de los alimentos más vendidos esta semana en Mercadona.

Se trata de una pizza al estilo calzone es decir, la especialidad italiana que se caracteriza por contar con una masa similar a la de la pizza pero que está cerrada, por lo que a la vista queda como si fuera una pizza doblada por la mitad.

Uno de los calzones más tradicionales en Italia es el de jamón y queso, por lo que comerte esta nueva propuesta de Mercadona será como viajar directamente a este país. Un calzone de Hacendado que lleva en su interior jamón cocido y una mezcla de queso mozzarella y queso edam junto a la imprescindible salsa de tomate para hacer que la experiencia de comer esta delicia sea única.

Una pizza calzone que para que nos quede mejor Mercadona aconseja dejar como mínimo diez minutos fuera del envase antes de cocinarla. Mientras esperamos, podemos precalentar el horno a 220 grados y una vez haya llegado a esta temperatura, podemos meter el calzone a baja altura dentro del horno. Luego solo nos quedará cocinar durante 8-10 minutos según recomienda Mercadona aunque si deseas asegurarte que está hecho, solo tienes que coger un pequeño objeto punzante y pinchas en el centro del calzone para comprobar si la mozzarella se ha derretido.

La novedad más apetecible para las cenas la tienes ahora en Mercadona y además a un precio de 3,60 € para un calzone de 400 gramos.