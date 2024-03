Mercadona tiene el mejor aceite para freír torrijas esta Semana Santa

La Semana Santa ya está aquí y si hay algo que no puede faltar en nuestra mesa durante estos días, son las torrijas. Si has decidido que, este año, es el momento de dar el paso y hacerlas tu mismo, debes saber que es un postre delicioso cuya elaboración es muy sencilla. Su receta consiste en rebanadas de pan empapadas en leche o vino, rebozadas en huevo y, finalmente, fritas en aceite. La elección de ese aceite sin embargo es crucial, no solo para lograr una textura perfecta sino también para complementar el sabor sin sobresalir. ¿Y dónde encontramos el mejor aceite para freír torrijas?, pues en Mercadona.

Mercadona puede decir que vende las mejores torrijas de supermercado según desveló la OCU, pero además, en este supermercado tienen también los ingredientes perfectos para hacer unas torrijas exquisitas, destacando sobre todo el aceite. Y de entre todos los disponibles en las tiendas de la cadena valenciana, ¿cuál es el más indicado?.

El mejor aceite para hacer torrijas

Tradicionalmente, muchos consideran al aceite de oliva virgen extra (AOVE) como el mejor para este fin, debido a sus conocidas propiedades saludables y su rica cultura en la gastronomía española. Sin embargo, cuando se trata de freír torrijas, el AOVE podría no ser la mejor opción.

De hecho debemos tener en cuenta varios aspectos en torno al aceite que se usa para freír y más si en este caso, deseas hacer buenas torrijas.

Punto de humeo: El “punto de humeo” es la temperatura donde un aceite empieza a humear y descomponerse. El AOVE tiene un punto de humeo adecuado para freír torrijas, pero otros aceites como el de girasol o de orujo de oliva son más económicos y también válidos, con puntos de humeo más altos y sabores más neutros.

La neutralidad del aceite es un aspecto vital en la preparación de torrijas. Este postre tradicional se caracteriza por un equilibrio delicado de sabores, donde cada ingrediente juega un papel armonioso en la composición general del dulce. Por ello, es imprescindible seleccionar un aceite que no introduzca sabores fuertes o predominantes que puedan opacar o alterar los sutiles matices de los demás componentes, como el pan, la leche, el huevo, la canela y el azúcar. Un aceite con un perfil de sabor neutro permitirá que los sabores intrínsecos de las torrijas se manifiesten plenamente, ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica y placentera.

Grado de Acidez: El nivel de acidez en el aceite es un indicador crítico de su calidad y su idoneidad para la fritura de alimentos como las torrijas. Un aceite con un grado de acidez bajo es altamente recomendable, ya que sugiere una concentración reducida de ácidos grasos libres. Esto no solo se traduce en un aceite más estable al ser sometido a las altas temperaturas requeridas para la fritura, sino que también implica un perfil más saludable para el consumidor. Un aceite con estas características garantiza una cocción óptima de las torrijas, preservando su integridad estructural y su sabor, al tiempo que contribuye a una alimentación más sana y segura.

El mejor aceite de Mercadona para hacer torrijas

Contrario a la creencia popular que sitúa al AOVE en el trono de los aceites para freír torrijas, existe una alternativa mejor y que sigue siendo aceite de oliva. Ya hemos dicho que el de girasol o el de orujo se pueden recomendar como aceites buenos para freír torrijas debido a su resistencia a las altas temperaturas, sin embargo puede que notes el sabor o que no te sepan como las más tradicionales. Por ello en el caso de querer hacer este postre con aceite de oliva, la mejor opción será el Aceite Suave Hacendado que tiene una acidez de 0,4º, disponible en Mercadona en botella de litro (9.25 euros) o en garrafa de 3 litros (27,60 euros).

Este aceite de oliva refinado combina las propiedades más deseables para la fritura de este postre tradicional al estar elaborado con aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes. Con este aceite lograrás que al freír las torrijas estas te queden doradas y además no alterarán el resultado final en lo que respecta a sabor.

¿Y por qué no AOVE? Mucha gente recomienda el aceite de oliva virgen extra cuando se trata de elegir el mejor aceite de todos, pero lo cierto es que mientras que es indiscutible que resulta excelente para aderezos y cocciones a bajas temperaturas, su punto de humo más bajo y su fuerte sabor pueden no ser ideales para freír torrijas. Los sabores intensos del AOVE pueden competir con la sutileza de las torrijas, mientras que su punto de humo bajo podría llevar a una degradación más rápida del aceite a las temperaturas requeridas para la fritura.

Ventajas del Aceite de Oliva suave Hacendado

Mencionados antes los factores a tener en cuenta para elegir nuestro aceite para hacer torrijas, podemos repasarlos ahora fijándonos en el aceite de oliva suave que encontramos en Mercadona:

Neutralidad sabor : Ofrece un perfil de sabor mucho más neutro, garantizando que las torrijas sean las verdaderas protagonistas del plato, con sus sabores perfectamente preservados.

: Ofrece un perfil de sabor mucho más neutro, garantizando que las torrijas sean las verdaderas protagonistas del plato, con sus sabores perfectamente preservados. Alto punto de humo: Su punto de humo más alto lo hace más estable a las temperaturas de fritura , reduciendo la formación de compuestos nocivos y asegurando una textura ideal.

, reduciendo la formación de compuestos nocivos y asegurando una textura ideal. Grado de acidez: El aceite de oliva suave que venden en Mercadona tiene un grado de acidez de tan solo 0.4%.

En conclusión, aunque el aceite de oliva virgen extra tiene su lugar en la cocina por sus innegables beneficios para la salud y su sabor distintivo, cuando se trata de freír torrijas, el Aceite de Oliva Suave Hacendado de Mercadona se presenta como la opción a elegir. Su equilibrio perfecto entre humectación, neutralidad y un adecuado grado de acidez asegura que cada bocado de torrija sea una experiencia inolvidable, realzando la textura y el sabor sin comprometer la calidad del plato. Este año, al preparar torrijas, considera dejar el AOVE para las ensaladas y darle una oportunidad a este versátil aceite de oliva. Con él, tus torrijas alcanzarán un nivel de perfección culinaria, marcando la diferencia en tus celebraciones y reuniones familiares.