Dónde comer las mejores Torrijas de Madrid: desde la receta más clásica hasta la más moderna

Las torrijas son el dulce más típico de la Cuaresma y de la Semana Santa, y a continuación desvelamos dónde puedes comerte las mejores de Madrid. Se trata de una rebanada de pan empapada en leche que, después de rebozarla en huevo, se fríe en una sartén con aceite. Luego, se endulza con miel o azúcar y se aromatiza con canela.

La primera alusión histórica a un plato similar se encuentra en los escritos de Marco Gavio Apicio, un gastrónomo romano del siglo I. En su recetario, describe una técnica en la que una rebanada de pan se sumerge en leche, aunque no hace referencia al uso de huevo, y no le asigna un nombre particular, simplemente la describe como un plato dulce.

Lugares top para comer las mejores torrijas de Madrid

En el concurso a la mejor torrija tradicional de Madrid en 2022, el reconocimiento a la excelencia se lo llevó el maestro pastelero de Mifer. La Asociación de Empresarios del sector Pastelería de Madrid (ASEMPAS) decidió otorgar este premio a una pastelería ubicada en Ventas, que ha mantenido fielmente el sabor y la receta original durante sus 53 años de existencia. Lo que distingue a esta torrija es el uso de brioche de masa madre en lugar de pan común, junto con aceite de oliva virgen extra en vez de girasol. Además, se remata con un delicioso jarabe de miel y ron por encima.

PanDelirio, una panadería de renombre en Madrid, ofrece nas torrijas elaboradas a partir de la masa de su premiado Roscón de Reyes. En el año 2022, ganaron el premio a la Mejor Torrija Tradicional de Madrid. Su proceso único implica remojar las torrijas en una mezcla de leche infusionada con limón, miel, canela y vainilla durante al menos una noche, lo que les da una textura cremosa. Luego, se rebozan en huevo, se hornean y se espolvorean con azúcar y canela.

Formentor es conocido por sus torrijas, que destacan por su pan delicado y jugoso. Este año, han sido galardonadas por ASEMPAS en la categoría de receta tradicional. Su característico toque de canela y limón convierte cada bocado de este postre de Cuaresma en una experiencia verdaderamente celestial.

La Pastelería Manacor está especializada en torrijas elaboradas con pan de brioche empapado en leche infusionada con limón, naranja, canela y especias secretas. Se fríen hasta alcanzar el dorado perfecto, y se caracterizan por su interior jugoso y suave, con un sabor equilibrado que combina notas cítricas, aromáticas y lácteas. Una delicia para los amantes de los postres tradicionales con un toque de innovación.

Mallorca Pastelerías ofrece sus famosas torrijas en dos tamaños: mini y tamaño normal, elaboradas con la receta tradicional de Semana Santa. Como novedad, este 2024 ha presentado la Torrija Suzette, inspirada en los clásicos crêpes Suzette, con pan de brioche, leche infusionada con naranja y canela, y una crema de naranja y vainilla de Madagascar, acompañada de una salsa suzette.

El Riojano es un lugar que se distingue por sus torrijas imbatibles, tal vez porque conservan el sabor del recuerdo. Su secreto radica en el uso de pan de brioche, ofreciendo una textura similar a la leche frita en su interior, con una miga bien empapada y una corteza suave. Los aromas equilibrados de canela y cáscara de limón natural añaden un toque especial.

Cercadillo, una pastelería ubicada en Usera, se ha ganado el reconocimiento de tener la torrija más innovadora del 2024 según ASEMPAS. Su creación destaca por estar cubierta de chocolate, dándole un aspecto similar al de un bombón, y con un toque sutil de naranja. Esta combinación clásica demuestra que, a pesar de las tendencias, las recetas tradicionales siguen siendo un éxito cuando se les da un toque de creatividad.

Las torrijas de Panod destacan por su peculiaridad tanto en forma como en método de preparación. En lugar de adoptar la forma tradicional, estas torrijas son cuadradas y se elaboran de manera diferente. En lugar de freírlas, se hornean, lo que las hace una opción menos calórica pero igualmente deliciosa. Para su preparación, el pan se sumerge en una mezcla de leche con canela y azúcar, y luego se pinta con huevo antes de introducirlo en el horno. Este proceso resulta en unas torrijas con un sabor único y una textura irresistible.

El Panazo, una panadería en La Guindalera, destaca por su fusión de culturas bajo la dirección de su propietario sirio. Ofrece torrijas únicas, elaboradas con un pan especial que combina brioche y roscón. Son grandes, jugosas y se hacen todo el año, ofreciendo variedades como miel, crema pastelera tostada o sin tostar, e incluso versiones de Selva Negra y Tiramisú. Su clientela las considera una delicia irresistiblemente dulce.

Estas son las mejores opciones en la escena de las torrijas de Madrid en 2024. Sin lugar a dudas, merece la pena hacer una ruta gastronómica para probar las propuestas más destacadas.