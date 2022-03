La cena es una comida muy importante que no podemos obviar ni tampoco hacerla en exceso, hay que aprender a tener un equilibrio para que, principalmente, no perjudique a nuestro sueño cuando nos vayamos a la cama. Hoy te mostramos un producto de Mercadona que va a revolucionar tus cenas y todos los que estén en casa se volverán locos… ¡volará en cuestión de minutos!.

Mercadona ofrece una amplia gama de productos que son perfectos para la cena, que recordamos no debe ser copiosa ni estar muy cargada de grasas ya que no sólo no es saludable sino que además puede hacer que tengas problemas para dormir. Una cena ligera y nutritiva es siempre la mejor opción, salvo en ocasiones muy especiales.

Las delicias de pollo de Mercadona que te van a flipar

Se trata de las Delicias de pollo Hacendado ultracongeladas con empanado a base de maíz, un producto que encontrarás en la sección de congelados de Mercadona y que te podrás llevar en un paquete de 500 g por un precio de 3,15€. Un producto muy versátil que puedes tomarlo en cenas o comidas, tanto como entrante como de acompañamiento de otros platos.

Estas delicias de pollo de Mercadona son trozos de pechuga de pollo que están rebozadas de forma que quedarán muy crujientes al hacerlas, un plato que se prepara rápidamente y de forma sencilla. A continuación te mostramos cómo hacerlas en diferentes tipos de cocinado:

Freidora : no es necesario descongelarlas, las sacas y directamente las puedes freír en abundante aceite caliente a 180ºC, durante unos 3-4 minutos. Es recomendable que frías pocas unidades al tiempo para evitar que el aceite se enfríe. En la sartén se hacen de la misma manera.

: no es necesario descongelarlas, las sacas y directamente las puedes freír en abundante aceite caliente a 180ºC, durante unos 3-4 minutos. Es recomendable que frías pocas unidades al tiempo para evitar que el aceite se enfríe. En la sartén se hacen de la misma manera. Horno: sin duda es la forma más saludable de preparar estas delicias de pollo de Mercadona, y en este caso deberás precalentar el horno a 220ºC y poner las delicias en la rejilla, o bien en la bandeja protegida con papel de horno. Coloca la rejilla a media altura y hornea durante 16 minutos, siendo lo ideal que les des la vuelta cuando haya pasado la mitad del tiempo.

Una vez que están hechas, de cualquiera de las maneras, las puedes servir con alguna salsa o condimento para potenciar sabores y crear más texturas. Acompáñalas de ensalada o patatas al horno y quedará una cena espectacular que le encantará a niños y mayores.