Mercadona dice adiós a uno de los productos congelados con más éxito

Los supermercados suelen “mover” mucho sus productos, retirando unos y trayendo otros nuevos prácticamente todas las semanas, y en algunos casos las retiradas pueden causar un verdadero impacto entre el público, especialmente cuando se trata de productos que se consumen mucho. Hoy te mostramos un producto congelado de Mercadona que lleva años arrasando en ventas y que el supermercado ha retirado… ¡no estás preparado para decirle adiós!.

Mercadona sorprende cada semana con nuevos productos que en muchos casos se convierten en grandes éxitos que se llevan el aplauso del público, pero hay ocasiones en las que también genera polémica cuando retira algunos productos que están entre los más vendidos y son todo un clásico, por lo que no se entiende que se retiren del mercado.

Las mini empanadillas de Mercadona que ya no podrás comprar

Se trata de las Mini empanadillas de atún congeladas Hacendado, un producto que tras muchos años siendo una de las grandes estrellas de la sección de congelados de Mercadona ha desaparecido… y está causando conmoción entre el público. Twitter ha sido el lugar en el que un usuario ha consultado al supermercado sobre estas empanadillas al no encontrarlas en su establecimiento habitual, y la respuesta oficial no ha dejado lugar a dudas: el producto ya no está a la venta, y no volverá.

@Mercadona Hola buenas. Quería saber si han retirado las mini empanadillas de atún en el mercadona de c/ República Dominicana, Las Palmas GC ya que no las encuentro desde hace meses. Gracias pic.twitter.com/e9T3v3AhxR — Gabri💛💙🇮🇨 (@GabriCanarion98) September 12, 2022

El perfil oficial de Mercadona en Twitter, siempre atento para atender las consultas de sus clientes, ha dejado claro al usuario que el producto ya no está a la venta en sus tiendas: “¡Hola! Así es, ya no disponemos de este producto en nuestro surtido. Lamentamos las molestias. Un saludo.”.

Se desconoce el motivo por el que la cadena valenciana ha decidido retirar un producto tan querido por el público, quizás sea para centrarse en las empanadillas de atún de tamaño normal, exactamente las mismas que las mini retiradas pero en un tamaño mayor. De lo que no cabe duda es de que estas mini empanadillas de Mercadona se van a echar mucho de menos ya que era un producto que siempre apetecía y que muy probablemente en todo el tiempo que ha estado a la venta ha sido protagonista de múltiples fiestas, aperitivos y días de playa.