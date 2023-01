Meliá confía en que 2023 sea el año de la «recuperación total» y abrirá 25 hoteles en 14 países

La cadena hotelera Meliá Hotels International afronta el año 2023 con «prudente optimismo» después de un año 2022 en el que sus fortalezas han permitido anticipar en al menos un año la recuperación del negocio. Este año espera que sea el año de la «recuperación total» y tiene previsiones de llevar a cabo al menos 25 aperturas en 14 países, «dando especial importancia a la cuenca mediterránea».

El vicepresidente y consejero delegado de la cadena hotelera, Gabriel Escarrer, presentó este miércoles en la feria turística internacional Fitur 2023, que se celebra esta semana en Madrid, la visión estratégica de la compañía y sus perspectivas de crecimiento para 2023, donde seguirá priorizando sus fortalezas en innovación de marcas y experiencias, liderazgo vacacional, digitalización, expansión internacional y sostenibilidad, «claves de la resiliencia demostrada por la compañía durante el último año».

El directivo se marca como objetivo abrir una media de 30 o 35 hoteles al año y confía en conseguir cerrar el ejercicio con un Ebitda de 400 millones en 2022, tal y como avanzó en verano. La situación actual de las reservas en la cadena hotelera son muy positivas. España está actualmente un 30% por encima del 2022, y un 23% por encima de 2019. A nivel mundial, las reservas están un 35% por encima de 2022 y un 40% por encima de las registradas en 2019. Por lo que se refiere a la tarifa media anual, esta se encuentra un 7% por encima de 2022 y un 30% por encima de 2019.

A pesar de los condicionantes geopolíticos y económicos, Escarrer ha señalado que la demanda de viajes, que se disparó tras las restricciones por la pandemia, «habría resistido al temor de la recesión, acelerando así el ritmo de recuperación del negocio». También ha apuntado a una consistente recuperación del segmento urbano y MICE, este último especialmente impulsado por la reanimación del mercado emisor norteamericano.

Como retos pendientes, Escarrer se ha marcado el de «impulsar la mejora de los márgenes operativos lastrados por el covid y por la inflación», atraer y retener talento, así como la consolidación en el ámbito de la sostenibilidad en todas las facetas del negocio. «Estamos convencidos de que Meliá liderará el turismo en la era postcovid», aseguró el directivo, quien aseguró indicó que tras unos años «intensos», la compañía ha sabido «capitalizar los retos del sector turístico y salir fortalecido».

La cadena balear venderá este año activos por unos 200 millones de euros, aunque Escarrer no ha precisado cuáles, en los que mantendrá una participación minoritaria y la gestión de los establecimientos. Ha explicado que su objetivo pasa por seguir fortaleciendo su balance, en una estrategia de crecimiento orgánico en la que no consideran compras, aunque defiende que Meliá es un «puerto seguro» para cadenas independientes y hoteles de pequeño tamaño. «No hay nada en el radar, aunque si hubiera una oportunidad que encajara estratégicamente, no se haría con fondos propios sino mediante una ampliación de capital a la que acudiría la familia Escarrer», indicó.

A lo largo de 2022, Meliá abrió un total de 32 hoteles, con 7.500 habitaciones (14 están en Taiwán, uno en Tailandia, cinco en España, nueve en el resto de Europa y dos en Brasil). «El ritmo de antes de la Covid era de 25 o 26 hoteles», reconoce, por lo que el ritmo actual es mayor. La expansión, con un foco prioritario en los destinos vacacionales del sudeste asiático, Mediterráneo y el Caribe, ha sido otro de los hitos señalados por Escarrer, que anunció la firma en 2022 de más de 8.200 habitaciones.