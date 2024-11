Fundación Mapfre ha expuesto en su informe IV Mapa de Talento Senior los problemas de las personas mayores de 50 años, entre los que destacan el alto nivel de paro entre mujeres de edad más avanzada. En el documento, María Teresa Gómez Condado, directora general de CEOE campus y responsable del proyecto Promociona en CEOE, desvela que «España está a la cola de países de la OCDE en empleo femenino sénior». «El desempleo entre los mayores de 50 años alcanza el millón de personas, y de ellos, el 57% son mujeres», asegura.

«El colectivo de mujeres sénior sufre una doble discriminación, de género y de edad», lamenta Gómez. «Una sociedad inclusiva y sostenible no puede permitírselo; no solo por razones sociales, sino económicas y prácticas. En nuestras economías lo que falta es talento. Las mujeres mayores no solo lo tienen, sino que pueden liderar y mentorizar a generaciones más jóvenes con su experiencia, resiliencia y determinación», defiende en el informe de Fundación Mapfre.

«Superar esta brecha requiere un enfoque integral: programas de mentoría intergeneracional, actualización de conocimientos y habilidades, especialmente tecnológicas, flexibilidad laboral, incentivos fiscales para la contratación, campañas de sensibilización y cambio cultural que eliminen los estereotipos y prejuicios que contribuyen a la discriminación…», sentencia la miembro de CEOE.

Así, este problema del mercado laboral español se suma al que sucede justo en el otro rango de edad. Y es que los menores de 25 años de España son los que más desempleo sufren de toda Europa, según la oficina estadística de la Comisión Europea. Así, el paro juvenil se sitúa en el 25%, o lo que es lo mismo, cuatro de cada diez jóvenes están sin empleo, algo que contrasta con los datos del resto de los países que utilizan el euro como moneda.

Mapfre sobre las mujeres mayores

En el informe de Fundación Mapfre, la entidad ha llegado a varias conclusiones: «Sigue existiendo brecha de género en el mercado laboral de los mayores de 55 años en España. Pese a los avances recientes, las mujeres tienen peores tasas de emprendimiento, trabajo autónomo, actividad, empleo y niveles más altos de desempleo. También tienen peores sueldos, con brecha salarial de hasta el 27% en la franja de más de 65 años, así como muy poca presencia en los cargos de gerencia y alta dirección, y una percepción social de invisibilidad con respecto a su trabajo, que, en muchos casos, se vincula a los cuidados y al voluntariado».

El proceso de envejecimiento demográfico en España muestra una evolución marcada por un mayor crecimiento de la población femenina respecto a la masculina entre 2008 y 2022, con 1,8 millones de mujeres más frente a 1,66 millones de hombres.

Las mujeres representan el 55% de la población sénior total, lo que evidencia su predominio en este grupo. Este crecimiento se refleja especialmente en la población activa y ocupada, donde las mujeres mayores de 55 años han aumentado significativamente su presencia, pasando del 35% al 45% de los ocupados sénior entre 2008 y 2023. Actualmente, de los 4,4 millones de trabajadores sénior, 1,9 millones son mujeres.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia positiva, persisten desigualdades de género en el mercado laboral sénior, según Fundación Mapfre. Aunque las distancias se han reducido, los hombres siguen siendo mayoría en términos de actividad y ocupación, y las tasas femeninas en ambas categorías son inferiores.

Las mujeres están menos representadas en el trabajo por cuenta propia y en cargos de dirección, mientras que predominan en el empleo a tiempo parcial y en el sector público. En cuanto al desempleo, las mujeres enfrentan mayores dificultades, con desventajas en el tiempo de búsqueda de empleo (especialmente en categorías de búsqueda prolongada) y en el porcentaje de aquellas que llevan más de un año sin trabajo.

Además, aunque la brecha salarial de género se ha reducido en general, según la fundación, sigue siendo significativa entre los sénior, con un 14,4% entre los 55 y 64 años y un alarmante 27% a partir de los 65 años. Para la entidad, esto contrasta con la situación de los jóvenes, donde la brecha salarial prácticamente ha desaparecido. El informe subraya que, a pesar de los avances en la inclusión laboral femenina, aún existen importantes retos para lograr una plena equidad de género en el mercado laboral sénior.