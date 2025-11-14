Los expertos lo confirman: el mejor queso del mundo es este de Mercadona y es un manjar

Si eres un amante del queso, sabrás que no es fácil encontrar uno que reúna sabor, textura y calidad y todo ello además a un precio accesible. En el mundo de los quesos, las opciones son infinitas, pero de vez en cuando surge una joya que destaca entre todas. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con el Queso Añejo Tostado de Mercadona, una delicia que no sólo ha conquistado a los consumidores, sino que también ha recibido el reconocimiento de los expertos en gastronomía que lo consideran el mejor queso del mundo y como decimos, sólo lo tienes en Mercadona.

En un mercado saturado de opciones, este queso de Mercadona se ha posicionado como el mejor queso del mundo, gracias a su sabor intenso y su equilibrio perfecto entre las tres leches con las que está elaborado. No es casualidad que haya sido galardonado con un premio internacional que lo sitúa entre uno de los más destacados a nivel mundial. Su textura, su aroma y su sabor tostado lo convierten en un producto inconfundible, ideal tanto para los paladares más exigentes como para aquellos que buscan probar algo realmente especial. Si aún no lo has probado, es momento de descubrir por qué está en boca de todos y por qué quienes lo prueban, repiten. El queso que recomiendan todos los expertos pero que además tiene un precio bastante económico si tenemos en cuenta que apenas te costará 6 euros la cuña de casi 400 gramos.

El mejor queso del mundo es este de Mercadona

El Queso Añejo Tostado de Mercadona no es un queso cualquiera. En 2021, fue galardonado con la distinción Super Gold en los prestigiosos International World Cheese Awards, un reconocimiento que sólo se otorga a los mejores quesos del mundo. Este premio es el equivalente a una estrella Michelin en el universo de los lácteos, una muestra de que no sólo se trata de un producto bien hecho, sino de una auténtica obra maestra de la quesería.

Elaborado por Entrepinares, una empresa española con una larga tradición en la producción de quesos de alta calidad, este añejo tostado destaca por su maduración, que le confiere un sabor profundo y una textura inconfundible. Su característica corteza tostada aporta un matiz extra de sabor que lo hace único en su categoría.

Características del Queso Añejo Tostado de Mercadona

Este queso se elabora con una mezcla de tres tipos de leche:

50% leche de vaca: aporta cremosidad y suavidad.

aporta cremosidad y suavidad. 20% leche de oveja: intensifica el sabor y la profundidad.

intensifica el sabor y la profundidad. 15% leche de cabra: le da un toque ligeramente ácido y aromático.

Su proceso de curación permite que los sabores se concentren, resultando en un queso con una textura firme y un interior que se deshace en el paladar. Además, es un queso sin gluten ni huevo, apto para una amplia variedad de consumidores.

A nivel nutricional, es un queso rico en proteínas (29 g por cada 100 g), bajo en hidratos de carbono y con un contenido alto de calcio, lo que lo convierte en un alimento perfecto para quienes buscan una opción deliciosa sin renunciar a la calidad nutricional.

El mejor queso del mundo a precio asequible

Uno de los grandes atractivos de este queso es su relación calidad-precio. A diferencia de otros quesos de prestigio que pueden costar cifras desorbitadas, el Queso Añejo Tostado de Mercadona tiene un precio de 6,19 euros por una pieza de 370 g. Esto significa que, por menos de lo que cuesta una comida en cualquier restaurante, puedes disfrutar de un queso que ha sido reconocido a nivel mundial.

Está disponible en la sección de quesos de cualquier supermercado Mercadona, lo que facilita su compra sin necesidad de recurrir a tiendas especializadas.

La mejor manera de disfrutar este queso

Este queso es un auténtico manjar que puede disfrutarse de muchas maneras. Se recomienda sacarlo del envase unos 15 minutos antes de consumirlo para que libere todos sus aromas y sabores. A la hora de servirlo, algunas ideas para potenciar su sabor son:

Con frutos secos : acompañado de almendras o nueces, el contraste de texturas y sabores es espectacular.

: acompañado de almendras o nueces, el contraste de texturas y sabores es espectacular. Maridado con vinos: un vino tinto crianza o un blanco seco potenciarán su intensidad.

un vino tinto crianza o un blanco seco potenciarán su intensidad. En tablas de quesos : junto a quesos más suaves para equilibrar los sabores.

: junto a quesos más suaves para equilibrar los sabores. Con mermeladas o miel : el dulzor resalta sus notas tostadas.

: el dulzor resalta sus notas tostadas. Rallado sobre platos calientes: un toque en pastas o gratinados lo convierte en el protagonista del plato.

La opinión de los consumidores

Los clientes de Mercadona han convertido este queso en uno de los más vendidos y mejor valorados en redes sociales. Comentarios como «No tiene nada que envidiar a los quesos gourmet» o «Una vez que lo pruebas, es imposible no repetir» se repiten constantemente en las redes sociales.

Su sabor, su versatilidad y su precio accesible lo han convertido en un imprescindible en las neveras de los amantes del buen queso. Si buscas una opción gourmet sin pagar precios desorbitados, este Queso Añejo Tostado de Mercadona es una elección que no defrauda y que ahora por fin está disponible. Tras su boom hace cuatro años, se agotó rápidamente pero ahora es el momento de encontrarlo sin problema y disfrutarlo cada vez que te apetezca. ¿A qué esperas para disfrutar del mejor queso de Mercadona y el mejor del mundo?.