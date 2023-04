Malas noticias para estos pensionistas: no van a recibir la paga extra de verano

Se acerca el verano y eso supone para millones de personas el hecho de cobrar una paga extra, algunos trabajadores en sus nóminas y también los pensionistas en sus respectivas pensiones. Tenemos una muy mala noticia para un determinado grupo de pensionistas, y es que lamentablemente no van a tener paga extra de verano este año, y si sigues leyendo descubrirás de qué pensionistas se trata.

Los pensionistas que no cobran paga extra de verano

La Seguridad Social tiene en su normativa la obligación de dar una paga extra a pensionistas y jubilados dos veces al año (verano y Navidad), aunque hay ciertas excepciones que hacen que algunos pensionistas no tengan derecho a estas pagas extras. Así pues, casi todos los pensionistas tendrán su paguita extra en un par de meses, pero lamentablemente no será así para todos.

Tal y como figura en la Ley General de la Seguridad Social, las pagas extras se abonan tanto a las pensiones contributivas como a quienes reciben la prestación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), por lo que se puede decir que todas las pensiones que paga la Tesorería General de la Seguridad Social sí permiten el cobro de la paga extra junto a su pensión… salvo en una excepción.

La Seguridad Social se encarga de gestionar las pagas extras a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente, en favor de familiares, etc., pero no todos los beneficiarios tienen derecho a cobrar el extra que complementa la pensión. Los pensionistas que no cobran paga extra de verano son los perceptores de pensiones de incapacidad permanente, siempre y cuando se trate de ayudas contributivas por un accidente laboral o enfermedad profesional, ya que en estos casos sus pagas están prorrateadas en 12 pagas anuales en lugar de en 14 como todos los demás, por lo que no tienen ese extra ni en verano ni en Navidad.

¿Cuándo cobran los pensionistas la paga extra?

Tal y como es habitual en cada mes, la Seguridad Social permite que los bancos adelanten el cobro y sea a partir del día 25 de cada mes, y teniendo en cuenta que el 25 de junio de 2023 es domingo, no estará disponible hasta el 26 de junio, lunes. De igual forma, no todos los bancos ingresan exactamente el mismo día, pero lo habitual es que antes del día 1 de julio ya todas las pensiones y sus respectivas pagas extras estén en las cuentas bancarias.