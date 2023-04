La OCU lanza un aviso muy serio a los pensionistas: mucho cuidado

Las pensiones contributivas han subido este año un 8,5%, mientras que las no contributivas mantienen su aumento del 15% como medida extraordinaria para paliar los efectos de la inflación, pero parece no ser suficiente y muchos pensionistas realmente tienen dificultades para llegar a fin de mes. Te contamos la advertencia de la OCU a los pensionistas tras una encuesta realizada a la población para conocer su visión sobre la jubilación y las pensiones.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elabora con frecuencia informes sobre una gran variedad de temas, en algunos casos con encuestas a la población y en otros con análisis de expertos para poder determinar si los productos o servicios en cuestión son realmente recomendables, de calidad y seguros para el consumidor.

La encuesta de la OCU sobre las pensiones

La OCU ha realizado una encuesta a más de 1.500 personas en España con el objetivo de conocer qué visión tienen de la jubilación y las pensiones, y realmente no muchas personas tienen en cuenta el hecho de que a partir de la jubilación los ingresos disminuyen, algo que sin duda hay que contemplar con antelación para que tu economía no se vea afectada y te veas justo para llegar a fin de mes.

La pensión sufre una reducción al calcularla y aplicar los coeficientes sobre los años de cotización con la reforma de las pensiones que entró en vigor ayer, 1 de abril de 2023. Por poner un ejemplo, un trabajador con un sueldo medio de 2.000 euros pasaría a cobrar unos 1.700 euros al aplicarse una tasa de reemplazo del 85%. Aunque la mayoría de los encuestados tienen claro que van a cobrar menos, son pocos los que están ahorrando para cuando llegue ese momento no verse apurados a nivel económico.

Según los datos de esta encuesta, 7 de cada 10 ciudadanos en España ha decidido ahorrar antes de ser pensionista para tener un colchón económico cuando llegue el momento de la jubilación, y el 40% asegura que tiene otros gastos a los que hacer frente y de momento no ha sido posible comenzar a ahorrar al no tener ingresos suficientes como para hacerlo. Por poco que sea el ahorro, es importantísimo hacerlo, aunque sean únicamente 20 euros al mes mientras no se pueda más, a la hora de jubilarte lo agradecerás.

Una de las preguntas que formaban parte de esta encuesta de la OCU sobre las pensiones es si los encuestados creen que su pensión será suficiente para llegar a fin de mes, con datos muy desalentadores, ya que únicamente el 42% cree que sí, mientras que el 35% asegura que no y hasta un 7% cree que lo que ganará durante su jubilación será más que suficiente para afrontar con garantías los gastos mensuales.