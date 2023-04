Buenas noticias para los pensionistas: van a recibir un ‘regalito’ en su próxima nómina

Las pensiones subieron este año como una de las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la inflación y que los pensionistas pudieran seguir cubriendo sus gastos para no tener problemas en llegar a fin de mes. Te contamos el pequeño extra en las pensiones que puedes encontrarte en tu próximo cobro y que te vendrá de maravilla para darte algún capricho o ahorrar un poco más.

La dificultad para llegar a fin de meses con todos los gastos bien cubiertos es una realidad en España para una gran mayoría de las familias, por lo que cualquier extra que llegue a la economía familiar siempre viene bien, ya sea por la pensión, por la nómina, por una devolución de Hacienda o por el motivo que sea.

El extra para los pensionistas que quizás te llegue a ti

Si eres pensionista y realizaste aportaciones farmacéuticas entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, presta atención a la próxima nómina que recibas porque podrías haber estado exento de hacerlas y el Estado te tiene que devolver ese dinero. Esto se debe a que se han detectado varios fallos en el sistema de copago farmacéutico entre las fechas mencionadas, un error que el Gobierno quiere subsanar cuanto antes tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2023 y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aquellos pensionistas con una renta inferior a los 5.635 euros y quienes no estén obligados a presentar declaración de IRPF al tener ingresos inferiores a 11.200 euros anuales, no tiene que pagar nada por los medicamentos con receta que necesitan. El fallo en cuestión hizo que esto no se ejecutara de esta manera, por lo que muchas personas tuvieron que pagar igual y ahora verán ese dinero de vuelta en sus cuentas bancarias.

Los pensionistas afectados por este fallo en el sistema del copago farmacéutico recibirán el dinero que adelantaron en su día en un plazo máximo de 6 meses, importe que recibirán en la misma cuenta bancaria en la que tienen domiciliada su pensión. El pago vendrá directamente de la Administración del Estados, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cantidad será variable en cada caso, pero sea lo que sea, un dinero de vuelta siempre gusta. Además, en tan sólo un par de meses se recibirá también un extra mayor, concretamente la paga extra de verano para todos los pensionistas que llegará a finales de junio o primeros de julio, según pague cada banco.