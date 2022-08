Lucha entre PSOE y PSC para controlar RTVE con la audiencia en mínimos

Con la audiencia general de la cadena pública en mínimos y con los servicios informativos por debajo en bastantes ocasiones incluso de La Sexta, PSOE y PSC están protagonizando una batalla fratricida y soterrada por el control de los contenidos en RTVE que está amenazando la paz firmada por el Gobierno y el PP tras la salida de la administradora única, Rosa María Mateo, y la llegada a la presidencia de José Manuel Pérez Tornero en marzo de 2021.

Por un lado, el presidente, Pérez Tornero, cercano al PSC. Y, por el otro, los hombres más cercanos a Moncloa y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algunos en la órbita del Grupo Prisa, como Fran Llorente, Miguel Barroso o José Miguel Contreras. El campo de batalla son las nuevas contrataciones para la cadena, entre las que figuran Jon Ariztimuño, Xavier Sardá o Maribel Sánchez Maroto.

«La batalla entre ambos bandos ha llegado al punto de que Pérez Tornero no se habla con José Pablo López, director de contenidos, que accedió al cargo por imposición de Moncloa», señalan fuentes internas conocedoras de la situación. «La relación entre ambos es muy tensa, pero el presidente no puede hacer nada porque José Pablo está apoyado por Moncloa», señala otra fuente. «También le impusieron a Pep Vilar, director de Informativos, que ya estuvo en la etapa de Rosa María Mateo al frente de la Corporación», añaden.

Ahora, cada facción está colocando a sus peones en la cadena. José Pablo López ha puesto en marcha dos concursos ahora para dos nuevos puestos ejecutivos que internamente ya se da por descontado que serán para Jon Ariztimuño, que estuvo con él en Telemadrid, y para Maribel Sánchez Maroto.

El primero es como subdirector de Estructuras y Formatos de Programas Informativos, y el segundo como director de Área de Magazines, puesto que en principio sería para Maribel Sánchez Maroto, que está de excedencia en RTVE y se incorporó en 2018 a Newtral. «José Pablo quiere traerse a su gente y Pérez Tornero lo único que puede hacer como presidente es no aceptar esos concursos y esos nombramientos, pero no lo va a hacer porque sabe que está apoyado por Moncloa y Ferraz», señalan estas fuentes.

Pérez Tornero

Y mientras el director de contenidos generales ficha a su equipo al margen del presidente, Pérez Tornero hace lo mismo. Ha contratado a numerosos periodistas cercanos al PSC, y a la productora Lavinia, históricamente ligada a los socialistas catalanes. Xavier Sardá es uno de los mejores ejemplos.

«El director de RTVE en Cataluña, Oriol Nolís, no quería renovar a Sardá, que tiene un programa sólo para la audiencia catalana y no estaba dando grandes audiencias. Pero Salvador Illa, jefe del PSC, llamó a Sant Cugat a pedir explicaciones y tuvo que mediar Pérez Tornero porque Nolís no daba marcha atrás. Al final Pérez Tornero le ha buscado un hueco en Madrid y va a hacer un programa a nivel nacional», explican fuentes internas.

El reciente fichaje de Josep Cuní es otro ejemplo. Dirigirá un programa en RVE después de salir de la Cadena SER. Esta contratación ha sentado mal en la plantilla ya que tiene 68 años y a los periodistas internos se les obliga a jubilarse a los 65.