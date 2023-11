Lopesan Hotel Group llega a la World Travel Market para analizar los nuevos retos del mercado británico

Lopesan Hotel Group desembarca en la World Travel Market (WTM) con el objetivo de analizar los nuevos retos y las oportunidades que ofrece el Reino Unido, tras confirmarse como el mercado emisor más importante para Gran Canaria en lo que va de año. Del 6 al 8 de noviembre, la nutrida representación del Departamento Comercial y Marketing desplazado a Londres completarán una ajetreada agenda, compuesta por más de 90 reuniones, en las que tendrán la oportunidad de fortalecer las alianzas comerciales con algunos de los principales turoperadores, OTAs, proveedores digitales y medios de comunicación del mercado británico. El encuentro también ofrece la ocasión de pulsar la actualidad con los partners del mercado alemán y otros mercados europeos, así como estadounidenses y canadienses presentes en la feria.

El desarrollo sostenible, las políticas verdes impulsadas por Lopesan Hotel Group, la garantía de la excelencia en sus servicios y la apuesta por la internacionalización llevada a cabo por la compañía, a través de Lopesan Hotel Management (LHM), cobrarán especial relevancia en esta edición de la WTM. En este último punto, destacarán las noticias llegadas desde República Dominicana y los trabajos que se están llevando a cabo en la segunda fase del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino. Una representación del equipo comercial basado en Punta Cana se trasladará a Londres para destacar los espectaculares atributos que ofrece el complejo, como su vanguardista concepto del formato todo incluido, que ya ha logrado convencer al exigente público norteamericano y que reúne todos los condiciones para convertirse en la opción elegida por los clientes europeos que viajan al Caribe.

La World Travel Market será el escenario perfecto para consolidar a Lopesan Hotel Management como un referente en la comercialización y gestión de propiedades de terceros, brindando la posibilidad de examinar los sensacionales datos registrados por el Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel, de Tailandia, desde que LHM se hiciera cargo de su gestión en junio de 2022.

Alemania y la marca IFA by Lopesan Hotels son una de las apuestas más sólidas realizadas por LHM en lo que va de año, por lo que, tras inaugurar, el pasado mes de octubre, su nueva oficina central en Berlín, también contará con una importante presencia en el stand del Grupo Lopesan en la WTM. En la línea estratégica fijada por la compañía figura su apertura a nuevos mercados, que ayudarán a reforzar la excelente reputación de los hoteles ubicados en algunos de los destinos turísticos germanos más afamados.

Entre los retos fijados por Lopesan Hotel Group para la cita londinense, se encuentra el impulso del segmento MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions), que aprovechará el evento para promocionar la excelente ubicación de cuatro de sus más destacadas propuestas alojativas en Gran Canaria, como son el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, el Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso y el Lopesan Baobab Resort, que permiten a los asistentes acudir caminando al Centro de Convenciones Expomeloneras y participar cómodamente en cualquier tipo de evento presencial, como un congreso, una feria profesional, exhibiciones de arte o música y demás acontecimientos vinculados al turismo de negocio.

La oferta complementaria que presenta Lopesan Hotel Group a sus huéspedes es un aventajado elemento diferenciador y en Londres desempeñará un papel fundamental como herramienta de captación de potenciales clientes. Meloneras Golf by Lopesan, Maspalomas Golf y ANFI Tauro Golf conforman la propuesta de golf más completa de Gran Canaria, y forman una simbiosis ideal con el segmento wellness y los centros Om Spa Costa Meloneras y Om Thalasso Villa del Conde by Lopesan.

La sostenibilidad como referencia

La madera, el uso de la piedra y un hipnótico color verde, sugerido de forma sutil, por la vegetación que predomina en todo el espacio, serán los elementos que cautivarán a todas las personas que acudan al nuevo stand de Lopesan Hotel Group en la World Travel Market. Nunca antes el área de trabajo, presentado por la compañía en el feria británica, había mostrado un aspecto tan exclusivo y disruptivo, añadiendo un marcado carácter sensorial.

La vista, el olfato y el tacto serán primordiales para asimilar la esencia de todas las piezas que dan vida al stand y que logran transportar a los visitantes a la recepción de un hotel de ensueño, existente únicamente en la imaginación de cada viajero. Los materiales naturales que dan forma a este fabuloso mundo, tratan de poner en valor los desafíos medioambientales a los que se enfrenta Lopesan Hotel Group y el compromiso por llevar a cabo un desarrollo turístico que no entre en conflicto con la sostenibilidad y el cuidado de los hábitats en los que ejerce su actividad.

Una imponente foto del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel y otra del Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso actúan como imágenes central del stand, en el que los juegos de luces combinan con las señas de identidad de cada una de las marcas del Grupo, representadas a través de los logotipos de The Lopesan Collection Hotels, Lopesan Hotels & Resorts, Kumara by Lopesan Hotels, Corallium by Lopesan Hotels, Abora by Lopesan Hotels e IFA by Lopesan Hotels.