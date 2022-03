El Gobierno aprobará este martes la limitación de la subida del precio de los alquileres hasta el 2% durante tres meses, pese a que la mayoría de contratos incluyen cláusulas de revisión vinculadas al índice de precios al consumo (IPC). En general, asociaciones y profesionales del sector coinciden en que esta medida provocará una reducción de la oferta de las viviendas de alquiler y, por ende, el precio medio aumentará. Asimismo, aseguran que supondrá un impulso a la economía sumergida.

Desde el sector defienden que limitar los precios de los alquileres va a tener consecuencias como: encarecimiento de la vivienda, discriminación del inquilino con menos capacidad económica, inseguridad jurídica, abandono del parque de alquiler y la salida de la inversión hacia otros mercados menos restrictivos, tal y como avanzaron con la aprobación de la Ley de la Vivienda.

Se prevé que el Gobierno aplicará la limitación de los precios del alquiler a todos los propietarios de viviendas, es decir, tanto a grandes tenedores (aquellos que cuenta con más de 10 viviendas) como a particulares. En concreto, esta medida es una de las incluidas dentro plan de choque que aprobará el Consejo de Ministros de este martes entre las que también destacan la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para todos los consumidores y la prohibición de despidos en las empresas.

El peso cae sobre los propietarios

Con la aprobación de esta medida, «se carga a los propietarios de pisos en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta», explica la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval).

Ferran Font, director de estudios de pisos.com, afirma que esta medida «genera bastantes dudas en el mercado del alquiler, que ya adolecía de la estabilidad que necesita, sobre todo como consecuencia de las medidas incluidas en la Ley de la Vivienda. Este tipo de anuncios poco precisos no ayudan en mejorar esa estabilidad». Asimismo, el experto coincide con la patronal e insiste que «son los propietarios los que vuelven a cargar con el peso y no las Administraciones». Mientras que Fotocasa avisa: «La intervención en un mercado tan sensible puede llegar a tener consecuencias contrarias».

Asval confirma que la medida generará inseguridad jurídica y que «es cuestionable que los efectos de una Ley (Ley de Arrendamientos Urbanos) puedan limitarse de manera sustancial mediante un Real Decreto-Ley». Desde la Asociación aseguran que «tendría más sentido medidas incentivadoras en las que se favorezca a los arrendadores que voluntariamente no agoten la actualización de IPC o directamente, ayudas a los hogares».

A la espera de conocer todos los pormenores, todos inciden en que es importante saber cómo se aplicará este límite para conocer el alcance que puede tener la medida en el mercado del alquiler.

Pequeños propietarios

Se estima que en España existen más de 2,6 millones de viviendas bajo régimen de alquiler, según la Ficha Socioeconómica del Consejo General de Economistas. Del total, más de un millón de unidades se distribuyen entre Cataluña y la Comunidad de Madrid, siendo las regiones con mayor número de viviendas en arrendamiento y representando entre ambas más del 40% del total.

De los 2,6 millones de viviendas en alquiler que hay en el país, se calcula que más del 90% está en manos de pequeños propietarios, en total, casi 2,4 millones de inmuebles, según cálculos de diversas fuentes del sector.