La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) comenzará y terminará en dos de los grandes estadios construidos por la filial americana de ACS, Turner, en Estados Unidos (EEUU). En concreto, el campeonato dará inicio en el Lincoln Financial Field, construido por Turner y sede de los Philadelphia Eagles, y finalizará en el Levi’s Stadium, sede de los San Francisco 49ers, otro estadio construido por esta constructora.

En total, Turner ha trabajado con los propietarios de los 18 equipos de la NFL, entre los que se encuentran los Chicago Bears, los Green Bay Packers, los Detroit Lions, los Seattle Seahawks, los San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, los Denver Broncos, los Kansas City Chiefs, los Cincinnati Bengals, los Carolina Panthers, los Washington Commanders, los Philadelphia Eagles, los Cleveland Browns, los Jacksonville Jaguars, los Tennessee Titans, los Buffalo Bills y los Houston Texans.

Los proyectos en curso incluyen las nuevas sedes de los Buffalo Bills y de los Tennessee Titans. El trabajo de Turner va más allá de los estadios. La compañía celebró recientemente la culminación del Broncos Park, un nuevo centro de entrenamiento para los Denver Broncos, y la renovación de las instalaciones de operaciones de fútbol americano de los Houston Texans, que fue nombrada mejor proyecto por Engineering News-Record.

Inversión de Turner en la NFL

Turner en últimos años ha hecho una gran inversión en EEUU, que tiene que ver con la construcción de recintos deportivos. En concreto, la filia de ACS cuenta con una larga trayectoria en el norte de California, ya ha construido recintos de este tipo como el Golden 1 Center en Sacramento, el Levi’s Stadium en Santa Clara, el SoFi Stadium en Inglewood y el TQL Stadium del FC Cincinnati.

Turner también se ha encargado de la construcción del Etihad Park, el primer estadio de fútbol de Nueva York. Además, en la actualidad, está llevando a cabo la construcción o modernización de la mitad de los estadios de los equipos de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.