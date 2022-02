Desde que comenzó la pandemia por la COVID-19, muchas personas se han acostumbrado al teletrabajo. Tanto es así que muchas empresas han incorporado esta opción entre sus trabajadores, pudiendo escoger entre teletrabajar, trabajar en la oficina o hacer un trabajo mixto, es decir, algunos días en la oficina y otros en casa. Esto otorga una gran facilidad a la hora de la conciliación familiar, eso sí, siempre con límites. Claro está que para poder trabajar desde casa con unas condiciones óptimas es necesario tener un pequeño espacio de trabajo. En Lidl podrás encontrar todo lo necesario para crear ese espacio de trabajo en cualquier rincón de tu hogar.

¿Quieres saber cuál es ese producto necesario para teletrabajar que encontrarás en Lidl a un precio muy económico? Pues a continuación te lo contamos, así que presta mucha atención si este es tu caso.

El escritorio de Lidl para teletrabajar cómodamente

Se trata de un escritorio de diseño moderno con un tablero bastante grande y un buen espacio para estirar las piernas, una pieza clave para trabajar desde casa. Este escritorio, además, es muy resistente a los arañazos y muy fácil de limpiar gracias al revestimiento de resina de melamina que tiene. Además, incorpora unos protectores para no dañar el suelo, algo que nunca viene mal.

Cuenta con unas medidas de 116 x 75 x 60 cm, perfecta para colocar en cualquier rincón de tu hogar. Podrás tener un pequeño despacho en cualquier sitio sin necesidad de dedicar una habitación completa a ello. Eso sí, siempre será importante que sólo uses este espacio para trabajar y no para el ocio ya que, de otra forma, no podrás desconectar de ninguna de las maneras.

Está disponible en color blanco, un color que queda bien con cualquier tipo de decoración, y no cuenta con ningún tipo de adorno o de espacio de almacenamiento, por lo que, si necesitas un espacio para guardar algunas cosas del trabajo, lo mejor será comprar un pequeño mueble extra para colocar justo en el lado del escritorio de Lidl.

Esta opción también es estupenda para colocar una mesa de estudio en la habitación de los niños. No es demasiado grande, por lo que no les quitará casi nada de espacio, y les permitirá estudiar y hacer los deberes, tener su espacio de estudio al igual que nosotros tenemos nuestro espacio de trabajo.

Además, el precio es estupendo ya que ahora también cuenta con un descuento interesante del 20%. ¡Podrás hacerte con este escritorio por tan sólo 39,99 euros! Su precio original también está bastante bien, ya que cuesta 49,99 euros, pero siempre será mejor ahorrar algo en la compra, ¿no es cierto?

Así que si necesitas en casa un escritorio (o varios) esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado en estos momentos. Además, en Lidl también tendrás otras opciones interesantes para completar tu pequeño despacho o zona de estudio, además de otros escritorios más grandes por si necesitas más espacio.

¡No te lo pienses más y aprovecha esta oferta si realmente necesitas un escritorio nuevo en casa!