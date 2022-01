¿Estás pensando en renovar tus lámparas? Pues entonces te encantarán las rebajas que propone la tienda de decoración de Maisons du Monde para las próximas semanas, unas rebajas increíbles que no podrás rechazar por nada del mundo. Una de estas lámparas con descuento, además, tiene un estilo muy parecido a la que luce la influencer María Pombo en su comedor, así que si quieres tener una decoración al más puro estilo influencer, este es el momento perfecto para hacerte con ella.

Pero, ¿cuál es la la pantalla de lámpara de Maisons du Monde que recomendamos y por qué es tan especial? Si quieres saberlo todo sobre esta lámpara que dará un cambio radical a tu hogar, sigue leyendo, te lo contamos a continuación.

La lámpara de yute de Maisons du Monde

Se trata de la pantalla para lámpara de techo hecha de yute trenzado de color beige cordel y negro, una opción estupenda para el salón o el comedor, especialmente si tienes una decoración natural o minimalista, ya que son las opciones que más casan con este estilo de decoración. No obstante, también puede ser una buena opción para dar un toque original a otro tipo de decoración, como puede ser una decoración más industrial.

Esta lámpara está recomendada sólo para el uso en interior ya que, si se moja, puede acabar estropeándose al tener el yute como material principal. En cuanto a sus dimensiones, esta pantalla de lámpara mide 19 x 37 x 27 cm (alto x ancho x profundo), por lo que es perfecta para cualquier habitación, ¡incluso puedes colocarla en la habitación principal si tienes una decoración rústica!

Pertenece a la gama ALICANTE de Maisons du Monde y está rebajada en un 50%, por lo que podrás comprarla por tan sólo 14,95 euros, ¡un precio estupendo que difícilmente volverás a ver en un producto de estas características!

Así que, si realmente quieres tener este panel de lámpara en casa, te recomendamos que no tardes mucho en ir a por él y es que tiene un precio tan económico que no durará demasiado en tienda. Eso sí, si prefieres no salir de casa, o directamente no tienes una tienda Maisons du Monde cerca, también tienes la opción de envío a través de Internet. Tan sólo tienes que añadirla al carrito online, pagar y esperar para recibirla en tu domicilio.

La lámpara de María Pombo y el yute

Hace ya varias temporadas que el yute se ha posicionado como uno de los materiales favoritos para los complementos del hogar, especialmente en lo que se refiere a cestas o lámparas. Lo hemos visto en infinidad de tiendas de decoración, pero también en la casa de algunas influencers, como es el caso de María Pombo, que luce una estupenda lámpara rústica en su hogar y que acompaña a una decoración de mimbre exquisita.

Así que si quieres tener tu comedor o tu salón como las influencers, esta lámpara de Maisons du Monde será una muy buena opción, y lo mejor de todo es que no encontrarás un precio más económico.