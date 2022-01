Si tienes pensado visitar El Corte Inglés este fin de semana estás de enhorabuena porque como ya sabrás, están ahora de rebajas y aunque hace ya varios días que comenzaron, se extenderán hasta el 28 de febrero y precisamente ahora vas a poder encontrar «descuentazos» en algunos de sus productos más destacados. Estas son las mejores rebajas de El Corte Inglés para este fin de semana.

Lo mejor de las rebajas de El Corte Inglés

Moda, tecnología, electrónica…son muchas las secciones dentro de El Corte Inglés y todas ellas tienen grandes descuentos ahora que estamos en rebajas. Si todavía no has podido ir, no dejes escapar la oportunidad ya que muchos de sus productos comienzan a agotarse precisamente por el gran descuento que se les aplica y entre los mejores, podemos destacar los siguientes:

Portátil HP 14s-dq4000ns

Si hace tiempo que piensas en renovar o comprarte un portátil ha llegado el momento. El Corte Inglés tiene descuentos destacados en su línea de portátiles HP, como el que aplica al nuevo HP 14s-dq4000ns, un portátil con procesador Intel Core i5, memoria RAM de 8GB y disco duro de 512GB. Un ordenador elegante, perfecto para trabajar o para estudiantes con Windows 11 que además tiene un diseño fino en el que destaca su

pantalla con microborde. Su precio es de 849 € pero tiene un 30% de descuento por lo que sólo nos costar 594,15 €.

Frigorífico combi Indesit LI8

Las rebajas de El Corte Inglés para este fin de semana pueden ser también un buen momento para hacernos con este frigorífico de la marca Indesit que tiene además congelador. Con garantía de tres años tiene unas medidas de 59,5 (ancho) x 188,9 (alto) x 65,5 (fondo) cm. Su precio es de 779 € pero le aplican un 41% de descuento de modo que nos costará 455 €.

Olla a presión eléctrica Boj

Si necesitas cocinar cualquier plato sin preocuparte del tiempo, nada como elegir tener una olla a presión como esta de la firma Boj que además está rebajada. La olla a presión PC-1000-5 es una de las más vendidas actualmente, con panel táctil con display LED, capacidad para 6 litros, calentamiento por inducción y la posibilidad de cocinar los alimentos al estilo clásico, express o lento ya que tanto el tiempo de cocinado como la temperatura y la presión son ajustables. Su precio es de 199 € pero tiene un 54% por lo que nos costará 89,95 €.

Abrigo largo oversize pata de gallo

Si lo que buscas en las rebajas de El Corte Inglés es moda, estás de enhorabuena ya que los mejores precios los encontrarás este fin de semana, para prendas que marcan tendencia tal y como es el caso del abrigo largo de corte oversize y diseño pata de gallo. Un abrigo de mujer perfecto para combinar con todo tipo de looks que si bien tiene un precio de 99,99 € se le aplica ahora un 40 % de descuento de modo que solo nos costará 59,99 €.

Pantalón Chino de hombre BCI

La moda masculina también tiene ahora grandes descuentos en las Rebajas de El Corte Inglés, destacando estos pantalones de estilo chino, los mejores para acertar ya sea que tengas que ir a trabajar, de paseo o también, a una cita importante. Elaborados en algodón, estos pantalones son además tendencia gracias a su color kaki. Su precio es de 29,99 € pero se le aplica un 23% de descuento por lo que sólo nos van a costar 22,99 € o mucho mejor ya que si compramos dos nos costarán 40 euros.