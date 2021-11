A la hora de ejercitarnos, de meditar o incluso hacer yoga, no es solo importante tener tiempo y ganas, así como los buenos consejos de un experto sino que además es obligatorio llevar las prendas adecuadas para cualquier actividad física que vayamos a hacer. Por ello si estás buscando entre las mejores prendas para hacer deporte o yoga nada como elegir aquellas que lanza ahora Oysho al más puro estilo María Pombo.

Oysho y su ropa para hacer deporte y yoga al estilo María Pombo

Si sigues a la famosa influencer en redes sociales, te habrás dado cuenta que María Pombo suele hacer yoga y no solo eso, también le encanta llevar looks deportivos pero no solo para entrenar sino para su día a día. Por ello, la nueva colección deportiva de Oysho, nos parece muy del estilo María Pombo y perfecta para ti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Una colección que ya está en todas las tiendas de Oysho en la que destacan prendas esenciales si por ejemplo quieres salir a correr, deseas practicar fitness en casa o te gusta hacer yoga. Prendas como por ejemplo los leggings tobillero «high rise» Comfortlux que Oysho vende en varios colores y que por un precio de 25,99 euros son perfectos para lo mencionado. Con ellos te sentirás cómoda y podrás hacer ejercicio estirada en tu esterilla de yoga o también, calzarte unas zapatillas y salir a correr. Los hemos elegido en verde pero como decimos, los hay de otros muchos colores (13), pasando por el negro o el gris, así como el azul, el kaki o el naranja.

Para combinar con esos leggings, podemos elegir la camiseta crop manga larga Comfortlux que tiene un cuello redondo y sujetador interior con copas extraíbles. Elaborada en un tejido de alta resistencia, perfecto para hacer deporte ya que tiene protección solar UPF+40 y es permeable al vapor de agua. Su precio es también de 25,99 euros y la podemos comprar en cuatro colores: verde, oliva, toffee y negro.

O también un total look como este que os mostramos a continuación, que consta de un sujetador deportivo compresivo espalda laser cut (para garantizar mayor comodidad) y unos leggings tobilleros compressive.

Un look ideal de color moka (que marca tendencia por cierto) que podemos comprar por menos de 53 euros: el sujetador cuesta 22,99 euros mientras que los leggings tobilleros tienen un precio de 29,99 euros.