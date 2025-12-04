Kronjop: “Existe la posibilidad de retrasar el registro horario digital a 2027 como ha ocurrido con Verifactu”

El Ministerio de Hacienda, tras las presiones de asociaciones empresariales y sindicatos, decidió posponer hasta el 1 de enero de 2027 la obligatoriedad del sistema Verifactu, que obliga a las pymes y autónomos a utilizar un software de facturación certificado.

Esta medida tiene como objetivo garantizar que las empresas tengan tiempo suficiente para adaptar sus sistemas de facturación y cumplir con los nuevos requisitos fiscales, tras las quejas por la falta de preparación del tejido empresarial.

¿Puede ocurrir lo mismo con el registro horario digital?

El retraso de Verifactu ha abierto el debate sobre si el Gobierno también podría decidir posponer la entrada en vigor del registro horario digital, una medida similar a la de Verifactu, pero orientada a la gestión de las jornadas laborales.

De acuerdo con algunas fuentes del sector empresarial, la adaptación a esta nueva obligación también podría ser problemática, especialmente para pequeñas empresas y autónomos que aún no han actualizado sus sistemas para cumplir con la normativa.

Algunas empresas de referencia en el sector de control horario digital como Kronjop ya se han manifestado. La compañía sostiene que “con una herramienta adecuada y asesoramiento, adaptarse al registro horario digital sería muy sencillo, pero en estos momentos con el precedente de Verifactu parece que existe una posibilidad real de retrasar la entrada en vigor del fichaje digital hasta 2027”.

¿Por qué podría retrasarse el control horario digital hasta 2027?

El registro horario digital es un paso más hacia la digitalización y el cumplimiento normativo.

Sin embargo, al igual que con la facturación electrónica, las dificultades técnicas y económicas que enfrentan muchos sectores, especialmente las pymes, podrían ser un obstáculo para su implementación inmediata.

Además, se trata de una ley que todavía está en fase de aprobación por el Consejo de Ministros y no tiene fecha de entrada en vigor, por lo que retrasar su implantación hasta 2027 es una opción que cobra más fuerza todavía.

El Ministerio de Trabajo mantiene la incertidumbre

El retraso en la implementación de nuevas normativas, como ha sucedido con Verifactu, genera desconfianza en el sector.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, lo expresó de manera clara cuando comentó que “el Gobierno está dando marcha atrás continuamente, lo que genera inseguridad entre los empresarios”.

El nuevo registro horario digital, al igual que Verifactu, requerirá que las empresas inviertan tiempo y recursos en la adquisición de software y en la adaptación de sistemas para cumplir con las exigencias legales.

La pregunta es si el plazo actual de 2026 será suficiente para garantizar una implementación efectiva, o si, como ocurrió con Verifactu, el Ministerio de Trabajo también dará marcha atrás y retrasará la medida a 2027.

La solución es adaptarse cuanto antes

A pesar de la incertidumbre normativa, el control horario digital es una necesidad que asegura la transparencia y la eficiencia en el entorno laboral, además de ser una medida clave para adaptarse a los cambios normativos de la UE.

El sector empresarial debe estar preparado para empezar a trabajar en la adaptación tecnológica necesaria para estar listos cuando la obligatoriedad entre en vigor.