KPMG urge a actualizar la TUR del gas para evitar distorsiones en el mercado y garantizar su sostenibilidad

La Tarifa de Último Recurso (TUR) necesita ser revisada para adaptarse a la realidad actual del mercado gasista español, garantizar la sostenibilidad económica del suministro regulado y preservar un entorno de competencia efectiva entre operadores. Así lo ha señalado KPMG.

Según el informe La tarifa de último recurso de gas natural: desequilibrios económicos y distorsiones en el mercado minorista, realizado por KPMG, la actual metodología de cálculo de la TUR presenta «limitaciones» que provocan un «desalineamiento» entre los costes efectivos soportados por las comercializadoras y los costes reconocidos en la tarifa regulada. Ello genera «relevantes desequilibrios económicos» para los Comercializadores de Último Recurso (CUR) y «distorsiones» en el funcionamiento del mercado minorista de gas.

Revisión de la metodología de cálculo

Admiten que la TUR de gas natural sigue desempeñando una función importante de protección para los consumidores, especialmente en entornos de elevada volatilidad energética, KPMG ve necesario impulsar una revisión de la metodología de cálculo basada en dos medidas que considera prioritarias. Por un lado, señala que la nueva metodología debería incorporar los costes regulatorios que actualmente deben asumir las comercializadoras y que no están reflejados en la tarifa regulada de gas natural, entre los que destaca las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

Esto permitiría que el precio regulado «refleje de forma más adecuada la realidad económica del suministro, evitando la aparición de déficits estructurales en las empresas obligadas a prestar este servicio y reforzando la estabilidad económica del modelo regulado», sostiene.

Por otro lado, apunta que se debe revisar la metodología utilizada para determinar el coste de la materia prima incluido en la TUR, ya que la fórmula vigente se apoya en referencias vinculadas al Brent y al mercado británico NBP que «ya no reflejan plenamente las condiciones actuales» de aprovisionamientos de gas en España, por lo que debería incorporar índices representativos del mercado gasista nacional (Mibgas). Esta actualización permitiría «corregir el actual desalineamiento entre costes efectivos e ingresos regulados», así como los desequilibrios patrimoniales que actualmente tienen las CUR por ejercer esta actividad regulada, analiza la firma.

Por medio de estas medidas, prosigue, se lograría «reducir los desequilibrios económicos existentes» en el suministro regulado, disminuir las «distorsiones competitivas» entre el mercado regulado y el liberalizado y mejorar las señales económicas que reciben consumidores e inversores.

El informe subraya que la actualización de la TUR de gas natural no debe interpretarse como una reducción de la protección al consumidor, sino como una «adaptación necesaria» para garantizar que dicha protección siga siendo «sostenible en el tiempo, compatible con la competencia efectiva y alineada con la evolución del marco regulatorio europeo».