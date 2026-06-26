KPMG ultima un duro informe contra RTVE por la gestión de las oposiciones que se filtraron

Terremoto en RTVE a cuenta de la gestión de las oposiciones en la cadena pública, que en el caso de las últimas, las de septiembre de 2024 para redactores, se están investigando en un juzgado por la filtración de los exámenes supuestamente por parte de dos trabajadores de UGT —están imputados, acusados por ello—.

La consultora KPMG tiene ultimado un duro informe sobre la gestión por parte de la cúpula de RTVE de las oposiciones y la designación posterior de las plazas. KPMG fue contratada por RTVE para realizar un informe sobre la gestión de las oposiciones y cómo mejorar los protocolos para sucesivas convocatorias.

Fue la respuesta de la cúpula de la cadena pública para paliar los efectos del escándalo de la filtración de los exámenes. Pero el informe de KPMG se ha convertido en otro escándalo en sí mismo por la dureza de sus conclusiones, que han desatado un maremoto en RTVE.

«El informe está acabado y es muy duro contra RTVE por su gestión de las oposiciones y todo lo relacionado con el reparto de las plazas, la aplicación de los méritos, igualdad…», explican fuentes internas conocedoras de la situación.

«KPMG señala además la escasa colaboración de Recursos Humanos, de la directora Ana Cerradas, colocada por el presidente, José Pablo López. El presidente ha dicho claramente que ese informe no puede salir así y desde Recursos Humanos se está intentando que KPMG lo modifique», señalan estas fuentes.

La cuestión no es baladí, ya que el informe dibuja un funcionamiento interno de la gestión de los recursos humanos lleno de irregularidades, como han denunciado algunos sindicatos de manera interna y que han caído en saco roto. «Que lo diga ahora un informe externo es muy importante», dicen desde un sindicato.

El PP ha preguntado este jueves al presidente de RTVE en el Senado por el informe sobre esas oposiciones. «¿Cuándo presentará ese informe que anunció aquí en septiembre?», le ha preguntado la senadora Natalia Ucero. López no ha contestado a la pregunta y ha pedido a PP y Vox en otro momento de su comparecencia en el Senado que «cese el estado de sitio contra RTVE». «Pido que nos dejen trabajar en paz de una santa vez», ha dicho.

Además, López ha explicado en el Senado que el miércoles se celebró un consejo extraordinario de RTVE para reformular las cuentas de 2025, para añadir que, en caso de que se pierda el conflicto con Hacienda por el IVA, sea la Administración central quien lo pague. Es lo que aprobó el Gobierno en un real decreto el martes 16 de junio, salvando a RTVE.

En estos momentos, y a falta de la sentencia, el agujero de RTVE por este asunto es de 941 millones de euros. Los consejeros de RTVE nombrados por el PP se negaron a firmar las cuentas de 2024 y 2025 por este asunto y han pedido reiteradamente que RTVE provisione ese dinero en lugar de apuntárselo como ingreso -al dar por hecho que ganarían el juicio-.

Con el real decreto, el Gobierno vino a dar la razón a los consejeros del PP y reconoció que la cadena pública estaría en quiebra si contabilizara esos 941 millones como gasto y no como ingreso.