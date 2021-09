Elke König, la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) que decidió intervenir Banco Popular en 2017 y venderlo a Santander por 1 euro, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que sus declaraciones sobre la delicada situación de la entidad no tuvieron ningún impacto en la crisis que desembocó en su resolución. Estas declaraciones chocan con las conclusiones de los peritos del del Banco de España, que sostienen que las palabras de König provocaron una salida de 5.000 millones de liquidez.

La presidenta se refiere a una entrevista concedida a Bloomberg TV el 23 de mayo de 2017 en la que reconoció que tenía al Banco Popular «en nuestro radar»de cara a una posible resolución. Estas declaraciones, junto a otra noticia de Reuters en la que un alto cargo de la JUR aseguraba que había emitido una «alerta temprana» sobre el Popular, aunque König siempre ha negado ser la fuente de esa información.

Esta directiva ha declarado ante el instructor del caso Popular, José Luis Calama, por videoconferencia. Según fuentes presentes en la declaración, el magistrado se ha mostrado muy duro con su actitud, hasta el punto de que König ha llegado a decir que se sentía incómoda con las preguntas. Pero no ha conseguido sacarla de esta negación.

El motivo del enfado de Calama reside en que sus palabras se contradicen con las conclusiones del informe remitido al juzgado por los peritos del Banco de España, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández. Estos expertos sostienen que las palabras de König provocaron una salida de depósitos del Popular que cuantifican en 5.000 millones y que agravó la caída de la cotización en Bolsa.

Por el contrario, la CNMV no ha querido analizar este posible impacto en la cotización. Su presidente, Rodrigo Buenaventura, declaró en la Audiencia que la CNMV no tiene competencias sobre la JUR, y que «no estamos aquí para pegarnos». Asimismo, consideró que las declaraciones de König no eran falsas, que es lo único que debía vigilar el supervisor español.