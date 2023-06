Si eres una amante de los perfumes, sabrás que hay aromas para todos los gustos y ocasiones. Pero si hay un tipo de fragancia que nunca falla y que siempre resulta agradable y elegante, es la que huele a limpio. Ese olor fresco y suave que transmite sensación de bienestar y armonía, y que se adapta a cualquier momento del día. Un aroma que además es el ideal para el verano y que vas a encontrar en el irresistible perfume de Mercadona que parece de alta gama y cuesta muy poco.

El perfume de Mercadona que parece de gama alta

Si deseas dar con el perfume más fresco para la temporada de verano, que tenga ese olor a limpio que tanto gusta y que además tenga una buena fijación y una estela duradera, pero que además sea una opción económica, no debes buscar más. En Mercadona tienes el perfume cumple con todos estos requisitos, y que además es muy parecido a una de las mejores fragancias de gama alta.

Se trata de Verissime Bright for Her, un perfume que forma parte de la colección Verissime de Mercadona en el que podemos encontrar cuatro perfumes, dos para mujer y dos para hombre, que tienen un estilo afrancesado y un aroma premium.

Y el mejor de todos es este Verissime Bright for Her que ya está dando mucho que hablar en redes sociales, por su calidad-precio, pero sobre todo por el increíble parecido que tiene con una fragancia de lujo que cuesta casi 200 euros. Se trata de Blanche de Byredo, un perfume de gama alta que se caracteriza por ser una creación exclusiva y sofisticada y cuyo aroma parece haberse recreado a la perfección con esta nueva apuesta de Mercadona.

Como el de alta gama, Verissime Bright for Her tiene un aroma floral y aldehídico que evoca la pureza y la inocencia, con notas de rosa, sándalo, almizcle y violeta1. Es un perfume delicado y femenino que huele a limpio y a piel.

En este increíble perfume de Mercadona, encontramos notas cítricas de bergamota, florales de azahar y amaderadas de almizcle. Es una fragancia fresca y luminosa que invita a sentirse bien, sin edad ni etiquetas. Y lo mejor de todo es que su precio es de solo 11 euros.

Así que si quieres disfrutar de un perfume con olor a limpio que parece de alta gama pero cuesta muy poco, no dudes en hacerte con Verissime Bright for Her en tu Mercadona más cercano. Te aseguramos que no te arrepentirás y que se convertirá en tu perfume favorito del verano.