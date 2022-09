A pesar de la vuelta a la normalidad en cuanto al Covid-19 y la eliminación de las restricciones, casi la mitad de los autónomos, un 47%, afirma que su actividad ha descendido en 2022. Y es que el 75% de los autónomos consideran negativa la tendencia de la economía española y para el 60% de los autónomos en lo que queda de año se prevé un descenso mayor de la actividad de su negocio, tal y como se desprende del XV Barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Además, la escalada de la inflación que estamos viviendo estos últimos meses está poniendo en riesgo la continuidad de la ya complicada situación de muchos autónomos. De hecho, a casi 9 de cada 10 autónomos se le han incrementado los gastos de su actividad en 2022. Aunque el 57,3% de los autónomos se ha visto obligado a subir los precios de sus productos o actividades, hay un 39,8% que no ha aplicado en 2022 la subida de la inflación a sus precios. Eso sí, seis de cada diez, el 59,2% de los autónomos encuestados prevén subir sus precios de mantenerse este ritmo de inflación.

Las consecuencias de la guerra en Ucrania, la inflación desbocada y un continuo encarecimiento de las materias primas, de la electricidad y de los carburantes ha pasado factura a los autónomos este año: casi la mitad de los de los trabajadores por cuenta propia, un 47,5%, afirma que su actividad ha descendido en 2022. La actividad de uno de cada cuatro autónomos se ha mantenido igual que en épocas prepandemia y otro porcentaje similar (24,1%) puede asegurar que su actividad en 2022 ha crecido.

Y, las perspectivas de futuro de los autónomos no son mucho más halagüeñas. Uno de cada cinco (el 18,3%) cree que su negocio crecerá en lo que queda de año, un 20,2% que se mantendrá igual y el 60% por ciento considera que los meses que vienen no van a ser mejores que los pasados y su actividad descenderá.

En el capítulo de los gastos que afectan a las actividades de los autónomos vemos que casi 9 de cada 10 autónomos han tenido un incremento de gastos y que 1 de cada 4 autónomos sufre el incremento de gastos de más de un 20% (el 21,7% de entre un 20% y un 30%; el 16,4% de entre un 30% y un 50% y el 6,9% de los autónomos de más de un 50%)

Los autónomos crean un tercio del empleo en España, entre el suyo propio y el de los trabajadores que les acompañan en esta aventura. Casi la mitad de los autónomos encuestados asegura no tenerlos porque no los requiere. Pero de la otra mitad, el 33,5% uno de cada tres ha mantenido el empleo que venía creando los meses anteriores y un 6,3% ha contratado en los últimos meses. El 13,4% de los autónomos ha tenido que disminuir el empleo creado en su negocio. Como previsión de los próximos meses los autónomos creen que mantendrán su plantilla en un 30,7% de los casos, un 4,3% contratará nuevos trabajadores y casi uno de cada diez cree que tendrá que disminuir su plantilla. Destaca que un 6,8% de los autónomos no sabe cómo evolucionará su negocio y el empleo que crea en él.

La morosidad, tanto pública como privada, ha sido y es uno de los principales problemas para nuestro colectivo. En lo que va de año el 41,6% de los autónomos ha sufrido morosidad. El 6,7% de ellos por parte sólo de entidades públicas, el 8,9% tanto públicas como privadas y el 26 por parte de otras empresas privadas. En el barómetro anterior, el 38,6% sufría morosidad bien fuera pública, privada o ambas. Se trata de un porcentaje que viene aumentando en los últimos barómetros -36,4% en el barómetro de diciembre, 32,1% en el de septiembre de 2021-. Un 55,5% de los autónomos encuestados desde ATA aseguran no verse en este momento afectado por la morosidad.

Uno de los principales problemas de la actualidad es incremento de los costes de la energía. Los aumentos de costes de producción de los autónomos les han hecho replantearse a muchos su propia viabilidad y es que a uno de cada cinco (22,2,%) los costes de la factura energética han subido más de un 40%. Al 63,2% de los autónomos les ha incrementado entre un 10 y un 40%.