Indra se ha disparado un 5% en Bolsa en la apertura de la jornada de este miércoles tras la aprobación de préstamos directos por parte del Gobierno para el rearme del sector aéreo, algo que beneficia a esta compañía y a Airbus. Dicha medida se contempla dentro del Plan de Industria y Tecnológico de la Seguridad elaborado por el Ejecutivo.

Las acciones de compañía de Defensa y tecnología han llegado a situarse en 39,78 euros por título cuando eran alrededor de las 10:45 horas de esta mañana, lo que implica un incremento del 5,07% en comparación con el cierre de la sesión anterior. Así, los títulos cerraron la jornada del martes en los 37,86 euros, lo que ya implicaba una revalorización del 120% en el acumulado del año 2025.

Las explicaciones que se dan a esta revalorización bursátil son diversas. Entre ellas, está la aprobación de un real decreto por parte del Gobierno en el que se establece la regulación para la concesión directa de préstamos a Indra para el desarrollo industrial del Sistema Integral Aéreo de Última Generación (NGWS Nacional), si bien todavía el Ejecutivo no ha detallado el importe de los mismos.

«El programa objeto de este real decreto es el Sistema Integral Aéreo de Última Generación (SIAGEN), que tiene por objetivo la maduración tecnológica de los distintos paquetes de trabajo del programa Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS) dentro de un Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS)», detalló el Ejecutivo, que concederá estos préstamos a través del Ministerio de Industria.

Subida de Indra en Bolsa

Con todo, los analistas de XTB dan otra razón a la subida en Bolsa de Indra. Estos profesionales consideran que se ha disparado por las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando en Nueva York.

«Trump vuelve a mover al mercado con un post en su red social (Truth Social). En esta ocasión, el presidente americano ha salido de su reunión con Zelenski optimista y ha afirmado que Ucrania, con la ayuda de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y ganar toda Ucrania en su forma original. También remarca el papel de la OTAN y que esto se conseguiría con paciencia y apoyo financiero», destacan los analistas de XTB.

Cabe recordar que las tensiones geopolíticas en la Unión Europea han ido en aumento en las últimas semanas a raíz de que varios drones rusos invadieran el espacio aéreo de Polonia y Rumanía, un contexto en el cual también se han impulsado las cotizaciones de empresas como la italiana Leonardo (+3,48%), la alemana Rheinmetall (2,02%), la francesa Thales (1,84%) o la británica BAE Systems (+1,72%) en comparación con la jornada anterior.