Los transportistas preparan un caos logístico para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Ante este escenario, empresas de la talla de Inditex y El Corte Inglés ya se preparan para el posible paro patronal en la semana de más importante del año para el sector de la distribución y avisan de posibles retrasos en las entregas en plena campaña de Navidad por el desabastecimiento de productos. Una demora que se podría extender incluso hasta el 24 de diciembre, fecha marcada en el calendario porque es Nochebuena, hasta provocar que más de un español se quede sin regalos.

Así lo han confirmado fuentes del sector de la distribución en conversaciones con OKDIARIO, que han señalado que ya están avisando a sus clientes de los posibles retrasos que podría provocar el paro patronal en caso de producirse. «Estamos avisando a todos los clientes que hacen pedidos online tanto desde las tiendas físicas como desde la página web de que sus pedidos realizados este fin de semana ya podrían verse afectados por la falta de camiones operativos entre los días 20 y 22 de diciembre», concretan.

En el caso de Inditex, avisa a sus clientes un paso antes de finalizar -momento en el que hay que seleccionar el lugar de recogida y el método de pago del pedido- la compra como ya se puede observar en la web de Zara, Stradivarius o Pull & Bear: «Debido a la posible huelga de transporte, los pedidos con entrega prevista entre el 20 y el 24 de diciembre pueden tener un ligero retraso», advierten.

No obstante, marcas como Mango o H&M han optado por no informar a sus clientes pese a los efectos que podría tener, que se podría traducir en un efectos rebote para las empresas ya que si los regalos no llegan a tiempo los clientes se decantarán por devolver el producto y adquirir otro. Una situación que podría provocar un impacto importante en la economía española en el mes de diciembre y se suma a la larga lista de problemas que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez -aumento de los precios de la luz, subida de los costes de los carburantes y falta de suministro de piezas-.

Impacto en la cesta de la compra

El paro patronal de los camiones no tendrá sólo efectos en el sector textil si no también en la cesta de la compra que los españoles preparan para Navidad, ya que se podríamos encontrarnos puestos totalmente vacíos de comida este lunes en los mercados. Un escenario que ha encendido todas las alarmas en el sector y ya calculan pérdidas millones si los camiones no circulan los días 20, 21 y 22 de diciembre.

«Estamos hablando de la semana más importante del año para los mercados, para todo el comercio en bloque, ya que supone un 20% de la facturación anual y no nos podemos permitir no tener genero para vender en días tan cruciales», explican a este diario fuentes del sector. Además, avisan de «desabastecimiento y caos» en caso de que los camioneros no lleguen antes del domingo a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez.