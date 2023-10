Idealista tiene el chollazo del siglo: un chalet de 3 habitaciones y 135 metros muy bien de precio

Idealista es un portal inmobiliario donde podemos encontrar grandes chollos, uno de los más destacados es un chalet de 3 habitaciones y 135 metros a un precio extraordinario. La vivienda en España es cara en comparación a unos precios que no paran de subir. Aunque después de la crisis de principios de siglo, se aprendió la lección de que los precios no suben para siempre, todavía tener una casa es inaccesible para muchas personas. Idealista nos lo pone fácil y nos casi regala un chalet en el corazón de España. a un precio extraordinario. La vivienda en España es cara en comparación a unos precios que no paran de subir. Aunque después de la crisis de principios de siglo, se aprendió la lección de que los precios no suben para siempre, todavía tener una casa es inaccesible para muchas personas. Idealista nos lo pone fácil y nos casi regala un chalet en el corazón de España.

Este es el chollazo del siglo de Idealista, un chalet de 3 habitaciones muy bien de precio

Ha llegado el momento de conseguir una oferta que nos sorprenderá, encontrar la casa de nuestros sueños y poder pagarla, es posible. A pesar de los sueldos en España, podemos encontrar algunas ofertas que nos permitirán vivir dignamente en un chalet de obra nueva. Aunque debamos desplazarnos o no, para trabajar, dependiendo de a qué nos dedicamos, podemos encontrar en Idealista ofertas como la de esta increíble casa.

Todo lo que necesitas en una sola planta, con jardín y posibilidad de ponerle una piscina que no está incluida en el precio. Al igual que el mobiliario, ya que es una casa en construcción. Ha llegado el momento de encontrar la casa de nuestros sueños, de la mano de idealista. Este chalet puede ser nuestro por solo 209.000 euros, situado en la provincia de Toledo, cerca de un núcleo urbano y con un supermercado prácticamente en la misma calle. Esto es todo lo que incluye por este precio:

3 DORMITORIOS (el dormitorio principal con vestidor y baño en suite)

ARMARIOS EMPOTRADOS (uno de ellos en el pasillo de entrada)

2 BAÑOS completos (uno de ellos en suite dentro del dormitorio principal)

amplio SALÓN, con salida al patio trasero

COCINA abierta

GARAJE / SÓTANO de 150 m2 diáfano

PATIOS delantero y TRASERO, además de contar con un porche lateral cerrado

Por una cuota mensual que dependerá de los ahorros que tengas y del importe que quieras financiar, puedes conseguir una casa de ensueño por mucho menos. Busca en idealista Casa o chalet independiente en venta en calle Alonso Cano, 11, en Argés, allí encontrarás esta joya que te puede dar todo lo que necesitas por mucho menos. Desde poco más de 600 euros al mes tendrás aquello con lo que solo has podido soñar.