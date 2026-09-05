Los analistas lo tienen claro, llevamos meses viendo como el Ibex sube y baja de los 20.000 puntos, sin dejar claro el rumbo que lleva. Pese a la incertidumbre, el mercado espera que la bolsa española conquiste nuevos máximos, como los 21.000 puntos, antes de que acabe el año.

Sin embargo, las cosas han cambiado y para que el IBEX pueda alcanzar un nuevo récord histórico durante el último cuatrimestre necesita, sobre todo, que el liderazgo que hasta ahora vienen ejerciendo los bancos se amplíe.

En este sentido, la banca ha sido uno de los grandes motores del índice durante buena parte del año y, por su enorme peso, probablemente tendrá que seguir contribuyendo.

Además, el sector bancario es el que más peso tiene en el Ibex 35 y que la correlación entre el Ibex 35 y el Ibex 35 Banks (que recoge la evolución de los bancos del Ibex) está en niveles máximos de los últimos 5 años. Esto significa que el peso del sector es mayor que nunca dentro del selectivo español y que por tanto lo que hagan los bancos lo hará el Ibex 35.

La banca y los tipos de interés

«Dicho esto, el motivo por el que pensamos que el sector bancario puede hacerlo bien es por el aumento de la curva de rendimientos», añade Javier Cabrera, analista de mercados. Aunque esta curva haga referencia a los bonos del estado, influye al resto de tipos de interés del mercado de renta fija. Por tanto, un aumento en dicha curva también supone un incremento en el resto de tipos.

Además, hay que añadir otro punto positivo: el empinamiento de la curva. Esto significa que en el contexto actual los rendimientos de la parte larga de la curva están subiendo más que los de la parte corta. Y dado que el sector bancario se beneficia del arbitraje de los tipos de interés, serán capaces de captar depósitos a bajo coste y prestar ese dinero a tipos de interés más elevados y crecientes.

En este punto puede surgir la duda de que la demanda de crédito se deteriore, sin embargo, hasta el momento presenta un comportamiento sólido.

En España, la firma de hipotecas en junio crecieron un 10% interanual, mientras que el capital total prestado y el importe medio por operación experimentaron repuntes del 27,4% y del 15,8% interanual, respectivamente. Además, en julio el crecimiento del crédito concedido a familias residentes en España creció un 5,2% interanual, mientras que el concedido a empresas un 1,1% interanual. Aunque la tasa de crecimiento sea bastante similar a meses anteriores, destaca que esto se produce en un contexto de tipos de interés al alza.

Por su parte Antonio Castelo, analista de iBroker señala que Santander, BBVA, CaixaBank o Bankinter continúan apoyados por una elevada rentabilidad, buenos niveles de capital y un escenario de tipos que, con el repunte de la inflación, vuelve a ser razonablemente favorable para sus márgenes. Dicho esto, después de las fuertes revalorizaciones acumuladas, sería poco realista esperar que los bancos hagan solos todo el recorrido adicional.

Mirada puesta en el acero

Por eso el analista suma como segundo gran apoyo a las industriales y las infraestructuras. Aquí el IBEX tiene compañías como ACS, Ferrovial o Indra que pueden beneficiarse de tendencias estructurales de inversión en infraestructuras, defensa, electrificación y, de forma creciente, de todo el gasto necesario para desarrollar la inteligencia artificial.

«Durante los últimos meses hemos insistido en que la IA no es únicamente semiconductores: necesita centros de datos, redes eléctricas, energía e infraestructuras, y ahí algunas compañías españolas pueden encontrar un viento de cola adicional», añade Castelo.

Por su parte Javier Cabrera señala al sector acerero, que también puede seguir haciéndolo bien. «Creemos que Arcelor y Acerinox están bien posicionados para beneficiarse del aumento del proteccionismo en torno al sector», añade.

Hay que señalar que China sigue exportando grandes niveles de acero y en julio la exportación de este metal aumentó un 2,9% interanual. Sin embargo, las medidas arancelarias hacen que ese acero sea más caro y reduzca el atractivo para muchos compradores europeos, por lo que es probable que ese acero esté migrando hacia otras economías distintas de la europea.

Para el analista las energéticas también pueden hacerlo bien, sobre todo Repsol. En este sentido, el conflicto en Oriente Medio seguirá alargándose, por lo que es probable que los inversores continúen usando Repsol como «activo refugio»ante el incremento de tensiones y sobre todo por los altos precios del petróleo.

Repsol se consolida como ganador

Además, en octubre la compañía anunciará la cuantía de otro plan de recompra de acciones y pensamos que puede ser muy atractivo, e incluso no cerramos la posibilidad de que se reparta algún dividendo extraordinario. Aunque es probable que se centren más en las recompras.

Castelo, en cambio señala una paradoja, un petróleo alto puede favorecer directamente a las petroleras y, al mismo tiempo, perjudicar al IBEX en conjunto si termina elevando la inflación, las rentabilidades de los bonos y los tipos de interés.

Con todo esto, los analistas si ven posible alcanzar los 21.000 puntos, pero necesitaría una combinación bastante concreta; bancos todavía sólidos, mayor participación de industriales e infraestructuras, apoyo de Iberdrola y utilities y recuperación del protagonismo de Inditex.

Cuanto más amplio sea el liderazgo sectorial, más sostenible sería un eventual movimiento por encima de los 21.000 puntos. El principal riesgo sigue siendo que petróleo y tipos de interés suban demasiado y terminen deteriorando las valoraciones y el crecimiento europeo.