El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles, 22 de octubre, con una ligera subida del 0,05%, lo que ha llevado al selectivo madrileño situarse en los 15.774,9 puntos hacia las 9.00 horas y mantener la cota psicológica de los 15.700 enteros.

En el ámbito empresarial español, marcado por el inicio de la temporada de resultados, Dominion ha comunicado antes de la apertura del mercado que obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio atribuido de 6,1 millones de euros, cifra un 70% inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando ganó 20,1 millones de euros.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Redeia (+1,41%), Rovi (+1,33%) y IAG (+1,1%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Grifols, con un descenso del 2%, y Puig, que bajaba un 1,26%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Londres subía un 0,5%, mientras que París, Francfort y Milán cedían un 0,6%, un 0,3% y un 0,2%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 2% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 62,57 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 2,1%, hasta los 58,45 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1613 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,081%.