Iberdrola ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) por el 16,2% del capital social de su filial en Brasil, Neoenergia, que no controla, con el objetivo así de hacerse con el 100% de la compañía y excluirla de cotización, según ha informado la eléctrica este lunes a la CNMV.

Iberdrola ofrece el mismo precio pagado a su socio Previ el pasado 31 de octubre por su participación del 30,29%, con 32,5 reales brasileños (unos 5,25 euros) por acción, actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, denominado SELIC.

La eléctrica que preside Ignacio Galán hará un desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) que ascendería a unos 1.030 millones de euros.

El precio ofrecido de 32,5 reales brasileños representa una prima de casi el 8% con respecto al cierre del pasado viernes de los títulos de Neoenergia, que cotizaban a 30,1 reales brasileños por acción.

Iberdrola ha indicado al regulador brasileño que la preparación y presentación de un informe de evaluación para la oferta pública de adquisición fueron automáticamente dispensadas, ya que Iberdrola informó que «el precio por acción fue establecido con base en el precio por acción de la adquisición Previ, y por lo tanto se considera justo, de acuerdo con las regulaciones aplicables».

Iberdrola señaló que la operación le permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, «dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado».

Además, el grupo sigue los pasos que ya hizo con su filial estadounidense Avangrid, sobre la que culminó la toma del 100% de su accionariado a finales de 2024.

Iberdrola lanzó a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo a su filial brasileña en julio de 2019. Entonces, controlaba más del 50% del capital, teniendo por socio a Previ, con el 32,9%.

Tras adquirir a Previ su participación a finales de octubre por 1.920 millones de euros, el grupo energético presidido por Ignacio Sánchez Galán se lanza así ahora a por el control total de Neoenergia.

Con esta transacción sobre la brasileña, Iberdrola destacó que reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de su filial.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de 5 distribuidoras en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes.

La compañía, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

A nivel global, Iberdrola cuenta ya con 1.400.000 kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctrica en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.

El pasado mes de septiembre, Iberdrola lanzó su nuevo plan estratégico 2025-2028, periodo en el que prevé unas inversiones de 58.000 millones para impulsar, principalmente, el desarrollo de redes eléctricas.

El foco estará puesto de manera principal en los mercados de Reino Unido y Estados Unidos, en los que se invertirán 20.000 millones y 16.000 millones, respectivamente. A estas áreas le siguen la Península Ibérica, con 9.000 millones de euros, Brasil, con 7.000 millones de euros y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones.