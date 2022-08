Iberdrola inicia en Reino Unido su gran plan de inversión en eólica marina por valor de 7.700 millones

Iberdrola ha comenzado la construcción en Reino Unido del parque eólico marino East Anglia Three, una instalación con 1.400 megavatios (MW) de potencia que, junto con el resto del complejo, movilizará inversiones por 7.700 millones de euros, la mayor inversión en esta tecnología de la firma. La empresa española construirá un gran complejo con los desarrollos de otros dos parques East Anglia One North y East Anglia Two para un total instalado de 3.000 MW, el 6% del objetivo de generación con eólica marina del país, según ha subrayado la firma este jueves en un comunicado.

En el caso del East Anglia Three, la energética espera que comience su actividad en 2025 y su producción serviría para proveer energía limpia a 1,3 millones de hogares. En su fase de construcción se emplearán hasta 7.000 personas. El parque en construcción se unirá también al East Anglia One, que Iberdrola opera a través de su filial ScottishPower y cuenta con 714 MW de potencia y capacidad para producir energía para 630.000 hogares británico.

La primera fase de las obras se centrará en los trabajos en tierra. En colaboración con Siemens y Aker Solutions, se instalará en el condado de Suffolk la subestación terrestre del parque y se conectará con la red eléctrica de National Grid. East Anglia Three ocupará una superficie de 305 kilómetros cuadrados, donde se instalarán más de un centenar de aerogeneradores de nueva generación una altura de hasta 247 metros. Asimismo, contará con cuatro subestaciones marinas, una plataforma para albergar las operaciones y cuatro cables submarinos para exportar a la costa la energía producida.

SÉPTIMO PARQUE DE LA FIRMA

Cuando comience a producir, el parque se convertirá en el séptimo de la firma, que ya cuenta con el mencionado East Anglia One y otros dos parques situados en el mar de Irlanda y las aguas alemanas del Báltico en servicio. Asimismo, la empresa española está construyendo tres grandes instalaciones en Francia, Estados Unidos y Alemania, con inversiones de 2.500 millones de euros en los dos primeros y 3.500 millones de euros en el último.

La eólica marina es una de las apuestas del grupo desde que la firma comenzó su impulso hace dos décadas. De los 7.000 MW que la firma tiene en construcción o asegurados con acuerdos de compraventa a largo plazo, el 78,5% corresponden a proyectos marinos. Así, esta energía ya ha supuesto el 30% de la nueva capacidad instalada por el grupo durante el primer semestre. En los próximos años, Iberdrola realizará inversiones por valor de unos 30.000 millones de euros en todo el mundo con el objetivo de alcanzar 12.000 MW de energía eólica marina en funcionamiento en 2030.