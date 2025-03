Huele a lujo y cuesta menos de 8 euros: el perfume de Mercadona para esta primavera

Si hay algo que marca la diferencia en cualquier look sin que nos demos cuenta o sin que tenga que ver con la ropa que llevamos, eso es el perfume. No importa lo bien que vistas o el maquillaje que lleves, un aroma especial es lo que realmente deja huella. Pero no hace falta gastar cientos de euros en una fragancia para conseguir ese efecto sofisticado y envolvente que tanto nos gusta. Mercadona lo sabe bien y, una vez más, ha vuelto a sorprender con un perfume para primavera que huele a lujo pero cuesta menos de 8 euros.

Con la llegada de la nueva estación, apetece cambiar de fragancia, apostar por aromas más frescos y vibrantes, con ese toque cálido que nos acompaña durante todo el día. Y en ese sentido, Mercadona ha dado en el clavo con su nueva propuesta: Como Tú Enciende, un eau de parfum para mujer de la famosa gama Como Tú, que combina frescura, dulzura y calidez en un equilibrio perfecto. Su precio es de sólo 7 euros por un frasco de 100 ml, lo que lo convierte en una opción irresistible para quienes buscan calidad sin gastar de más. Como tú es una línea que ha enamorado a muchas por su excelente relación calidad-precio. Y ahora, con su versión Enciende, Mercadona nos trae un perfume para primavera que promete convertirse en el must-have de la temporada. Con una composición exquisita y sofisticada, su aroma es perfecto para quienes quieren dejar huella sin renunciar a la frescura y la elegancia.

El perfume de Mercadona que es perfecto para la primavera

Lo primero que llama la atención de Como Tú Enciende es su carácter oriental, con una mezcla de notas que lo convierten en una fragancia envolvente y adictiva.

Las notas de salida son las encargadas de dar la primera impresión, y aquí encontramos un cóctel vibrante y fresco. El limón, la toronja y la bergamota aportan un toque cítrico y chispeante, mientras que las notas acuáticas y la fruta tropical le añaden una faceta jugosa y exótica. Es un inicio luminoso, que transmite energía y dinamismo, ideal para los días soleados de primavera.

En el corazón, este perfume de Mercadona para primavera, se vuelve más profundo y dulce. La canela y el praliné aportan un punto especiado y gourmand, mientras que el jazmín, el naranjo y la tintura de rosas suman un toque floral muy femenino. Es en esta fase donde la fragancia revela su faceta más sensual y sofisticada, con un equilibrio perfecto entre dulzura y elegancia.

Pero si hay algo que realmente hace especial a Como Tú Enciende, es su fondo cálido y envolvente. Aquí encontramos una combinación exquisita de almizcle, ámbar, cachemira, pachulí, cedro, gamuza y sándalo. Estos ingredientes aportan profundidad y durabilidad a la fragancia, dejando una estela aterciopelada que permanece en la piel durante horas.

Se trata entonces de un perfume que tiene una mezcla de cítricos chispeantes, corazón floral y base amaderada con almizcles que nada más echarla y esperar unos segundos, devela un perfume que tiene un aire a fragancias nicho que suelen venderse a precios bastante elevados. De este modo, se convierte en una opción ideal para quienes buscan un perfume con buena proyección y duración, sin gastar una fortuna. Además, su versatilidad lo hace perfecto tanto para el día como para la noche, adaptándose a cualquier ocasión.

Cómo sacarle el máximo partido a este perfume

Para que Como Tú Enciende dure más y desprenda todo su potencial, hay algunos trucos que pueden ayudar:

Aplícalo en los puntos de pulso : muñecas, detrás de las orejas, cuello y clavículas son los lugares ideales para que el perfume se fije mejor y se perciba durante más tiempo.

: muñecas, detrás de las orejas, cuello y clavículas son los lugares ideales para que el perfume se fije mejor y se perciba durante más tiempo. Hidrata bien la piel antes de aplicarlo : las fragancias duran más cuando la piel está bien hidratada, ya que los ingredientes se adhieren mejor y se evaporan más lentamente.

: las fragancias duran más cuando la piel está bien hidratada, ya que los ingredientes se adhieren mejor y se evaporan más lentamente. Rocía un poco en la ropa: aunque no sustituye la aplicación en la piel, pulverizar una pequeña cantidad en la ropa ayuda a prolongar la estela del perfume a lo largo del día.

¿Merece la pena comprarlo?

Si buscas un perfume asequible, duradero y con un aroma sofisticado para llevar esta primavera, Como Tú Enciende es una apuesta segura. Por 7 euros, ofrece una fragancia equilibrada, versátil y con una calidad que sorprende para su precio.

Su combinación de notas frescas, dulces y amaderadas lo hace perfecto para quienes disfrutan de perfumes con personalidad y un toque envolvente. No es ni demasiado intenso ni demasiado ligero, lo que lo convierte en una opción excelente para el día a día.

Además, su relación calidad-precio es difícil de superar. Perfumes con una composición similar suelen costar tres o cuatro veces más, por lo que esta opción de Mercadona se perfila como una de las grandes revelaciones de la primavera.

Si todavía no lo has probado, merece la pena acercarse a Mercadona y descubrir si este perfume es el próximo imprescindible en tu colección. ¡Por este precio, es difícil resistirse!.