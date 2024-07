Las esperanzas de los hipotecados a tipo variable de que sus cuotas mensuales bajen a medio plazo cada vez se enfrían más. No sólo no van a bajar mucho más en lo que queda de año, sino que tampoco lo harán de forma apreciable en 2025. Así, Bankinter pronostica que el Euribor a 12 meses, la referencia habitual de este tipo de hipotecas, no bajará del 3% el próximo año.

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves mantener sin cambios los tipos de interés oficiales en el 4,25%, tal como se esperaba. Aunque el mercado prevé de forma generalizada una nueva rebaja en septiembre tras la adoptada en junio, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, advirtió de que «las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas, la inflación de los servicios es elevada y es probable que la inflación general continúe por encima del objetivo hasta bien avanzado el próximo año».

El Euribor anticipa los movimientos de los tipos oficiales. En junio se situó en el 3,65%, si bien la media de julio hasta este jueves se ha relajado hasta el 3,57%. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, aseguró este jueves que el banco espera que el Euribor se sitúe en el 3,2%-3,3% a fin de año. Pero lo más preocupante para los hipotecados es que la entidad no prevé que caiga por debajo del 3% en todo el año próximo.

OKDIARIO ya informó en febrero de que las cuotas de las hipotecas no volverán en mucho tiempo a los niveles que se encontraban antes del verano de 2022, cuando el Euribor estaba en cero o incluso en negativo por las secuelas de la crisis financiera, prolongadas en el tiempo por la pandemia del Covid. Analistas como el banco privado UBP esperan que el descenso de los tipos sea muy gradual y, sobre todo, que se frene en niveles muy superiores a los que tenían antes de la escalada inflacionista.

Una rebaja del Euribor al 3% supondrá, sin duda, cierto alivio para las hipotecas, que para un préstamo medio sería de unos 840 euros al año, es decir, 70 euros al mes. Pero esta rebaja seguirá dejando las cuotas muy por encima de las que estuvieron pagando durante muchos años. Es decir, no compensará las fuertes subidas de las hipotecas en 2022 y 2023.

A pesar de estas perspectivas, la firma de hipotecas repuntó un sorprendente 28% en abril, según el INE, después de muchos meses a la baja. Ortiz también confirmó que la producción hipotecaria de Bankinter en el segundo trimestre de 2024 se situó por encima del mismo período de 2023 y también del primer trimestre de este año. Algo que achacó a la mejora de la economía y del empleo, aparte de las esperanzas de la población en una mayor bajada del Euribor.

Esta rebaja más lenta y menor de lo esperado de los tipos de interés le vendrá muy bien a la banca, porque «nos da tiempo a gestionar el balance», según Ortiz. Algo que lleva meses haciendo Bankinter para compensar el impacto negativo en los márgenes de las menores cuotas de los préstamos, algo a lo que también ayuda el crecimiento de cuota de mercado de la entidad.

Así, Bankinter asegura que «nuestra sensibilidad en el margen de intereses si se produjera una caída de 100 puntos básicos del Euribor está por debajo del 3% en 12 meses. Eso significa que la reducción de dicho margen es bastante mínima. Y no esperamos que la caída llegue a esos 100 puntos básicos [un punto porcentual]».

Bankinter presentó ayer unos resultados récord de 473,5 millones en el primer semestre, con un crecimiento del 13,3%, lo que permite al banco tener esperanzas en alcanzar por primera vez los 1.000 millones de beneficio en el conjunto del año.

En la presentación de los mismos, Ortiz pidió al Gobierno que nombre al gobernador del Banco de España cuanto antes porque «perdemos peso como país en las instituciones europeas»; en la reunión de este jueves del BCE, el asiento de España estuvo vacío por primera vez. No obstante, la consejera delegada eludió pronunciarse sobre la propuesta del Ejecutivo de nombrar a José María Escrivá para el cargo.