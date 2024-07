La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha pedido este jueves que el Gobierno nombre «cuanto antes» al gobernador del Banco de España «porque perdemos peso en las instituciones europeas». Se refiere a la reunión de hoy del Banco Central Europeo, que ha sido la primera en que el asiento de España en el consejo estaba vacío.

«El puesto de gobernador del Banco de España es muy importante, y es importante que se cubra lo antes posible y con una persona de probada experiencia y capacidades», ha trasladado al respecto en la rueda de prensa para presentar los resultados de Bankinter del primer semestre del año, después de señalar que se trata de una figura de relevancia para el sector bancario.

Además, ha señalado que este retraso en el nombramiento del gobernador no solo afecta a la banca, sino «a todos los españoles», puesto que en la reunión de hoy del BCE España no tiene voto. «Perdemos peso en las instituciones. Son decisiones que nos impactan, pero no a la banca, sino a todos los españoles», ha explicado.

Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la propuesta que el Gobierno ha realizado de nombrar al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ni sobre otros nombres de marcado perfil político como el de Paula Conthe. «Prefiero no contestar sobre estas cuestiones, porque la persona que se propone es de perfil político», se ha excusado Ortiz.

OPA BBVA-Sabadell

Con respecto a la OPA de carácter hostil que BBVA ha lanzado sobre Banco Sabadell, Ortiz ha explicado que todas las operaciones corporativas suponen una «oportunidad» de captar clientes para el resto de entidades del mercado, «pero lo son cuando ocurren, cuando hay un proceso de integración y de cierre de oficinas», en referencia a que la oferta todavía no se ha lanzado y que las dos entidades continúan compitiendo con el «mismo ahínco» que lo hacían antes.

También ha asegurado que «no creo que necesariamente la reducción del número de entidades tenga que ver con la competencia. En Irlanda [país en el que Bankinter está presente] hay tres de bancos, que es una cifra reseñable para el número de habitantes, y además están los bancos digitales. Pero no hay mucha competencia, por eso hemos podido adquirir el 9% de cuota en hipotecas. Depende del apetito que tengan los bancos que compitan».

Ortiz también se ha referido al anuncio que realizó hace un mes de integrar EVO Banco en la estructura de Bankinter, lo que supondrá dejar de usar de forma habitual la marca de la entidad digital. La consejera delegada ha explicado que el objetivo es aprovechar el conocimiento y la experiencia de la entidad digital para dar un «impulso real» a la operativa digital de Bankinter.

Ha señalado, además, que no se integrará en la entidad «de manera indistinta», sino que la idea pasa por crear una nueva territorial, al tiempo que la marca EVO Banco no desaparecerá del todo para volverla a usar si se considera positivo para el negocio.