Hacienda está multando por esto que hacemos todos: te vigila y te puede pillar muy rápido

Te vigila Hacienda y te puede pillar muy rápido si haces esto, por lo que debes estar preparado para rendir cuentas o dejar de intentar ganar un dinero extra. En nuestro país ganarse la vida dignamente es complicado, con los impuestos por las nubes y la cesta de la compra casi a la misma altura, tenemos problemas para conseguir aquello que deseamos y más. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que debemos ir con pies de plomo o nuestros esfuerzos acabarán en nada.

No sólo pagaremos una gran cantidad de dinero en la declaración de la renta, sino que, además, nos pueden incluso multar. Algo insólito por el simple hecho de intentar ganar un dinero extra o al menos de sobrevivir en el país de los sueldos más bajos y los gastos más elevados. Con un sueldo de 1.200 euros y unos alquileres que pueden superar esta cifra o una cesta de la compra que supone la mitad de ese dinero para las familias, ganar un extra en plataformas de segunda mano reutilizando ropa u otros elementos se convierte en un riesgo. Hacienda mira con lupa las plataformas de ventas de segunda mano.

Está multando Hacienda por hacer lo que todos hacemos

Hoy en día cada euro cuenta, en especial, cuando estamos ante unos recursos que pueden acabarse e incluso nos pueden costar caros. Queremos sacarle el máximo partido a todo lo que compramos y para hacerlo, nada mejor que ir en busca de algunos elementos que acabarán siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante.

Hacienda no quiere que se gane dinero, sin rendir cuentas con ella. Por lo que, está muy pendiente de todas las transacciones que se realizan. De tal forma que debemos empezar a cuidar un poco mejor todo lo que hacemos y la manera en la que lo hacemos.

Las transacciones a través de ventas de segunda mano que se realicen en plataformas como Wallapop o Vinted tienen los días contados. Habrá llegado ese momento de empezar a gestionar algunos detalles que van de la mano y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Se puede vender hasta un límite de 2.000 euros, cuando Hacienda se empieza a preocupar de unas cuentas que no se han registrado. De la misma forma que hay un tope de operaciones que implican que la Agencia Tributaria te envíe un requerimiento.

Te vigila y te puede pillar muy rápido

Hacienda pide cuentas a las plataformas de venta online de productos de segunda mano. Vinted o Wallapop están en el orden del día y pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después, en este proceso para el que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

Es la hora de estar pendientes de lo que nos dicen estos expertos que vigilan nuestras cuentas. La realidad es que como todas las transacciones se realizan online, es fácil poder saber la cantidad que hemos ganado. En cierta manera no es ganar, porque simplemente vendemos por menos un producto que hemos comprado por una cantidad mucho mayor.

Pero pese a que se trata de una actividad privada que ayuda al planeta, ya que no genera tanta cantidad de residuos. Debemos estar preparados para poder afrontar algunas situaciones que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Según especialistas como DiG abogados: «Las ventas de segunda mano entre particulares, como las realizadas en Wallapop, Vinted y Milanuncios, están sujetas a una normativa específica. Según la legislación española, las ventas ocasionales entre particulares no están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ya que no se consideran una actividad empresarial o profesional. Sin embargo, esto no exime a los vendedores de cumplir con otras obligaciones fiscales».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque las ventas ocasionales entre particulares no están sujetas al IVA, sí pueden estar sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según la Agencia Tributaria, si la venta genera una ganancia patrimonial, esta debe ser declarada en el IRPF. La ganancia patrimonial se calcula como la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión del bien vendido».

Poniendo un ejemplo de lo más fácil de entender: «Imaginemos que un usuario de Wallapop vende un artículo que compró originalmente por 100 euros y lo vende por 150 euros. En este caso, la ganancia patrimonial sería de 50 euros, y esta ganancia debe ser declarada en la declaración del IRPF correspondiente al año en que se realizó la venta».

Ante cualquier duda siempre es mejor recurrir a un especialista: «La Agencia Tributaria utiliza varios criterios para determinar si una actividad se considera empresarial, como la regularidad de las ventas, el volumen de ingresos y la forma en que se presentan los productos. Es importante que los usuarios de estas plataformas de segunda mano evalúen su situación personal y, en caso de duda, consulten con un asesor fiscal para asegurarse de cumplir con todas las obligaciones legales».