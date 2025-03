Hacienda avisa: estas son las cuentas que van a estar bajo vigilancia en 2025

A lo largo de 2025, la Agencia Tributaria tiene previsto aumentar la presión sobre ciertos movimientos económicos que, hasta ahora, no estaban tan controlados. En un momento en el que la digitalización de pagos y facturación crece de forma imparable, Hacienda no quiere quedarse atrás y avisa. Por eso, su nuevo plan de control tributario fija el foco en dos elementos clave para miles de pequeños negocios: los terminales de punto de venta (TPV) y los programas de facturación. Ambos serán objeto de vigilancia intensiva y podrían dar más de un susto a quienes no estén cumpliendo las reglas.

El objetivo es claro: reducir la economía sumergida, detectar ingresos no declarados y asegurar que todos los contribuyentes, grandes y pequeños, tributen de forma justa. Para lograrlo, Hacienda avisa que no sólo enviará cartas y hará inspecciones, sino que también ha reforzado su capacidad técnica para rastrear información sobre los cobros por tarjeta y el uso de programas informáticos que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Antifraude. En otras palabras, quien intente ir por libre, lo tendrá mucho más difícil. Este tipo de actuaciones ya han demostrado ser eficaces en años anteriores, sobre todo en sectores donde el pago en metálico sigue siendo habitual. Pero en 2025, las medidas se endurecen y se vuelven más automáticas. Incluso los embargos sobre los TPV por deudas con Hacienda se realizarán de manera más rápida y masiva. Por todo ello, es importante entender qué está vigilando exactamente la Agencia Tributaria y cómo puede afectarte si eres autónomo o pequeño empresario.

Hacienda avisa que vigilará los TPV de los negocios con lupa

Los terminales de punto de venta (TPV), esos datáfonos que se utilizan cada vez más para cobrar con tarjeta, se han convertido en un instrumento clave para Hacienda. Según el nuevo Plan de Control Tributario 2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado, la Agencia Tributaria centrará muchas de sus inspecciones y visitas en revisar el uso que hacen los autónomos y pequeñas empresas de estos dispositivos. ¿El motivo? Son una fuente muy útil para comparar ingresos declarados con ingresos reales.

Con estos controles, Hacienda puede detectar incoherencias: por ejemplo, si un negocio declara muy pocos ingresos en efectivo pero cobra muchas operaciones con tarjeta, puede sospechar que se está ocultando una parte importante de los cobros. Además, también pondrá especial atención en la titularidad de los TPV, ya que en ocasiones están vinculados a cuentas bancarias de terceros o incluso a bancos en el extranjero. Este tipo de estrategias, utilizadas para desviar ingresos y evitar el pago de impuestos, serán mucho más difíciles de ejecutar con la nueva vigilancia.

El software de facturación también estará en el punto de mira

Además de controlar los TPV, Hacienda recordará a los negocios que deben adaptar sus programas de facturación a las nuevas normas que exige la Ley Antifraude. Los inspectores aprovecharán sus visitas para explicar que los programas actuales deberán actualizarse en los próximos meses si no quieren enfrentarse a sanciones que pueden alcanzar los 50.000 euros. En este contexto, el Real Decreto 1007/2023 establece los requisitos técnicos que deben cumplir estos softwares para ser válidos ante la Agencia Tributaria.

El calendario ya está definido: los fabricantes y comercializadores de programas tienen hasta julio de 2025 para adaptarse. Las sociedades tendrán que cumplir con la nueva normativa desde el 1 de enero de 2026, y los autónomos persona física desde julio de ese mismo año. Esto significa que el tiempo para hacer cambios es limitado y, aunque todavía no hay multas activas, todo negocio que no esté al día corre el riesgo de ser sancionado más adelante.

Peinados fiscales y cartas de aviso: cómo actúa la inspección

La técnica de los llamados peinados fiscales es uno de los instrumentos que la Agencia Tributaria utilizará con más frecuencia este año. Básicamente, consiste en comparar los pagos con tarjeta que realiza un negocio con los de otros de su mismo sector. Si un restaurante o una tienda muestra cifras muy por debajo de la media, Hacienda puede sospechar que se están cobrando parte de las ventas en efectivo sin declararlas. En estos casos, es muy común que se envíen cartas de aviso al contribuyente.

Según los técnicos del sindicato Gestha, esta estrategia es muy eficaz: hasta tres de cada cuatro negocios que reciben estas comunicaciones terminan presentando una declaración complementaria y pagando más impuestos. Por tanto, aunque no se trate de una inspección formal, estas cartas pueden tener un impacto muy real en las cuentas de autónomos y pymes. La clave está en que Hacienda no solo actúa cuando ve fraude evidente, sino también cuando detecta indicios a través de los datos.

Embargos más rápidos sobre los ingresos por TPV

Una de las novedades más importantes que incluye el plan de 2025 es la digitalización de los embargos sobre los TPV. Esto afecta directamente a los negocios con deudas pendientes con Hacienda o con la Seguridad Social. Hasta ahora, embargar el dinero que entraba por datáfono podía ser un proceso lento y manual. Pero con la nueva resolución publicada por la Agencia Tributaria, se ha automatizado el procedimiento y se ha reducido drásticamente el tiempo de actuación.

Según explica la propia Agencia, los bancos y proveedores de servicios de pago recibirán las órdenes de embargo a primera hora del día y deberán ejecutarlas antes de las 23:59. Esto significa que, en situaciones normales, el dinero que se cobra por TPV puede quedar embargado en menos de 24 horas. El datáfono se sitúa así en segundo lugar en el orden de prioridad para los embargos, justo detrás del dinero en efectivo o en cuentas corrientes. Para muchos negocios, esto puede suponer una importante limitación en su liquidez diaria.

Qué puede hacer un autónomo ante estos cambios

Ante este nuevo escenario, los autónomos y pequeños empresarios deben adoptar una actitud proactiva. Lo primero es asegurarse de que la titularidad del TPV esté correctamente vinculada al negocio y no a terceras personas. También es fundamental empezar cuanto antes a adaptar los programas de facturación, sobre todo si se utilizan herramientas antiguas o desarrollos propios que no cumplen con la normativa. Contar con un software certificado será obligatorio y no hacerlo podría acarrear fuertes sanciones.

Además, conviene llevar una contabilidad ordenada y coherente entre los ingresos por tarjeta y los cobros en metálico. Si Hacienda detecta desequilibrios evidentes, lo interpretará como una señal de alerta. También puede ser útil contar con el apoyo de un asesor fiscal que esté al tanto de los cambios normativos y pueda guiar el proceso de adaptación, especialmente en lo que respecta a los nuevos requisitos técnicos que impone la Ley Antifraude.