El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha alertado de que la banca europea no está libre del riesgo de una crisis por fuga de depósitos como la sufrida por Credit Suisse, a pesar de que sus niveles de capital y de liquidez son mucho más elevados que los de la anterior crisis financiera (2008-2011).

«Hay que ser conscientes de la rapidez con la que se vacía un banco: Credit Suisse no aguantó ni siquiera con una línea de liquidez de 50.000 millones del banco central suizo. La pérdida de liquidez en una economía digital se produce con dos clicks, y hay que tener en cuenta la influencia muy importante de las redes sociales. Son cuestiones novedosas que tenemos que tener en consideración. La banca europea está mejor que hace 15 años sin duda, pero debemos ser conscientes de que el mundo ha cambiado bastante, las circunstancias que pueden llevar a corrida bancaria (run on the bank) son mucho más rápidas», ha explicado Guindos en un almuerzo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en Madrid.

OKDIARIO ya advirtió de que las redes sociales pueden magnificar las salidas de depósitos si señalan a una entidad como problemática. Así ocurrió con un gigante como Deutsche Bank hace unas semanas, lo que demuestra que nadie está a salvo de una potencial crisis.

Por eso, ha advertido a las entidades españolas de «no ser nunca complacientes». «El deterioro importante del sentimiento de mercado, que se vio con las cotizaciones del sector, no fue un proceso trivial. Los bancos europeos tienen que ser conscientes de que este deterioro de mercado puede repetirse a futuro en un contexto económico que va a ser complicado. Cuidado con los niveles de capital y de liquidez de la banca».

Reducir el déficit

Guindos ha insistido en la necesidad de reducir el déficit público. «La política fiscal ha tenido un papel fundamental en la pandemia y el shock energético, y las ayudas fiscales suponen 2% PIB. Ha ayudado a que la inflación se contuviera cerca de 0,8 puntos. Pero en 2023 la situación es diferente, los precios de la energía no están donde estaban en 2022, así que la política fiscal se tiene que adaptar. Tiene que ser temporal, selectiva y dirigida a la población más vulnerable».

Y ha añadido que «si eso no es así, nos podemos encontrar que puede entrar en conflicto con la política monetaria. La inflación tiene un efecto de vuelta sobre política fiscal. Si parte del gasto público está indexada a la evolución de la inflación y la política monetaria se endurece, la política fiscal acaba teniendo un impacto negativo en la sostenibilidad: en el déficit y la deuda públicos».