Grenergy ha celebrado la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta híbrida de generación solar y almacenamiento de energía Monte Águila, localizada en El Cabrero (Chile), que tendrá una capacidad instalada de 340 megavatios (MW) de energía solar y 960 megavatios hora (MWh) de almacenamiento por baterías y supondrá una inversión de 264 millones de dólares (unos 228 millones de euros), según informó la compañía.

En concreto, esta planta es una de las fases que conforman el proyecto de Central Oasis en Chile y se prevé que esté activa a principios del año 2027. Al acto han asistido el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Fomento y Turismo y el ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile, además de otros representantes institucionales locales y del sector energético del país.

Monte Águila forma parte de la plataforma Central Oasis, impulsada por Grenergy en la zona centro de Chile. Esta plataforma contempla una capacidad proyectada de 1,1 gigavatios (GW) de energía solar y 3,8 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento, e incluye cinco fases planificadas para comenzar a funcionar en 2027.

Todas las fases ya cuentan con acuerdos de compra de energía (PPAs), incluyendo el primer PPA base load (de suministro constante) firmado con Codelco, la empresa estatal chilena y principal productora de cobre a nivel mundial.

Central Oasis tiene como objetivo replicar el modelo de hibridación desarrollado por Grenergy en Oasis de Atacama, una de las plataformas de baterías más grandes del mundo y la primera en Latinoamérica, ubicada en el norte de Chile.

El proyecto cuenta con una capacidad proyectada de 2 GW y 11 GWh de almacenamiento, y se espera que esté finalizado en 2027, con una inversión total estimada de 2.000 millones de euros.

Expansión del modelo Oasis

El éxito de las plataformas Oasis de Atacama y Central Oasis en Chile marca el camino hacia una nueva generación de proyectos híbridos que la compañía planea expandir a otros mercados, incluyendo España.

En línea con su plan estratégico 2025-2027, presentado en su último Capital Markets Day (Londres), la compañía prevé trasladar este modelo a la planta de Escuderos, ubicada en Castilla-La Mancha. Esta planta, que tiene previsto alcanzar los 200 megavatios solares y 704 megavatios por hora de almacenamiento, se perfila como un referente europeo en hibridación solar y almacenamiento energético, replicando el modelo desarrollado en Chile.

Además, la compañía también ha anunciado Greenbox, la plataforma de baterías Stand-Alone en Europa que constituye otra pieza clave de su plan estratégico. Esta iniciativa continúa avanzando a buen ritmo con Oviedo como su proyecto insignia. Con iniciativas como esta, Grenergy consolida su liderazgo en soluciones híbridas de generación y almacenamiento de energía renovable.

Sobre Grenergy

Grenergy es una multinacional española productora de energía limpia. Fue fundada en el año 2007, cotiza en la bolsa española desde 2015 y cuenta con una capitalización bursátil de unos 2.000 millones de euros. La empresa desarrolla, construye y opera plantas solares fotovoltaicas, además de ser pionera en la industria del almacenamiento.

Con un equipo formado por más de 700 personas, opera en tres regiones clave: Europa (España, Italia, Alemania, Polonia, Rumanía y Reino Unido), Norteamérica (Estados Unidos) y Latinoamérica (Chile, Perú, México y Colombia). Su portafolio global supera los 77,9 GWh de capacidad de almacenamiento y 12,5 GW solares, en distintas fases de desarrollo.