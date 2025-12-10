La gran tecnológica estadounidense Google responde a Bruselas tras la apertura de una investigación formal por entrenar su inteligencia artificial (IA) con contenidos de medios de comunicación y plataformas como YouTube sin pagar compensaciones adecuadas a los creadores. Entre otros argumentos, la empresa defiende que ha «pagado 100.000 millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios en los últimos cuatro años». La Comisión Europea, por su parte, sospecha que la compañía «ha infringido las normas de competencia de la Unión Europea (UE)».

Bruselas considera que Google podría haber utilizado «contenido de los editores web para proporcionar servicios generativos impulsados ​​por IA en sus páginas de resultados de búsqueda sin una compensación adecuada a los editores y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar dicho uso».

Así, la Comisión ha puesto en el foco de su investigación la generación de Resumen de IA en las búsquedas y Modo IA, «que es una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde a las consultas de los usuarios en un estilo conversacional».

Además, las autoridades comunitarias creen que la tecnológica también se estaría aprovechando de «vídeos y otros contenidos subidos a YouTube para entrenar los modelos de IA generativa sin una compensación adecuada a los creadores ni la posibilidad de rechazar dicho uso».

Google responde a Bruselas

«Esta denuncia corre el riesgo de frenar la innovación en un mercado que es más competitivo que nunca. Los europeos merecen beneficiarse de las últimas tecnologías y continuaremos trabajando estrechamente con las industrias creativas y de noticias en su transición hacia la era de la IA», ha declarado Google.

En ese sentido, la tecnológica ha asegurado que «la IA está transformando la forma en que hacemos preguntas y encontramos información» y que entiende «que los editores tienen dudas sobre cómo les está impactando». Por ello, la compañía afirma que está interesada en «exista una web sana».

No obstante, la empresa ha reivindicado que esto es lo que lleva haciendo «durante más de 20 años», y que tiene intención de seguir «colaborando estrechamente con la industria de los medios».

Por otro lado, la empresa defiende que «funciones como los Resúmenes creados con IA ayudan a las personas a formular preguntas más complejas, obtener enlaces útiles a la web y descubrir nuevo contenido» y que proporciona «controles para ayudar a los editores a gestionar su contenido» entre los que se encuentran:

Google-Extended : Que los editores web pueden utilizar para gestionar si sus sitios ayudan a mejorar las API generativas de Gemini y Vertex AI, incluidas las futuras generaciones de modelos que impulsan esos productos.

: Que los editores web pueden utilizar para gestionar si sus sitios ayudan a mejorar las API generativas de Gemini y Vertex AI, incluidas las futuras generaciones de modelos que impulsan esos productos. Búsqueda: La IA está integrada en la Búsqueda y es fundamental para su funcionamiento, por lo que las directivas de robots.txt para Googlebot son el control para ofrecer a los editores web la opción de gestionar el acceso a cómo se rastrean sus sitios. AI Mode es una función de la búsqueda y los propietarios de sitios web pueden utilizar controles de fragmentos (snippets) para optar específicamente por no aparecer en experiencias de Búsqueda como los Resúmenes creados con IA y Modo IA.

Es decir, la tecnológica asegura que los editores se pueden desenganchar de estas herramientas si quieren, al contrario de lo que argumentaba Bruselas. No obstante, la Comisión sí advirtió de que «muchos editores dependen de la Búsqueda de Google para el tráfico de usuarios y no quieren arriesgarse a perder el acceso a ella», algo que también está encima de la mesa de la investigación como posibles condiciones abusivas.

El problema de los vídeos de YouTube

En cuanto al posible uso de los vídeos de YouTube para el entrenamiento de la IA, Google afirma que estas tecnologías «se han puesto a disposición del público general» y es público y notorio como «han ayudado a los creadores a optimizar sus procesos de creación de contenido».

«La IA generativa puede ayudar a optimizar el proceso creativo al automatizar tareas repetitivas o laboriosas. Con la IA encargándose de las tareas rutinarias, los creadores pueden dedicar más tiempo a centrarse en su visión creativa», responde Google a Bruselas.

En ese sentido, la tecnológica argumenta diciendo que lidera «la industria en lo que respecta a ayudar a proteger a los creadores y sus negocios en la era de la IA». «Nuestra herramienta de detección de similitud (Likeness detection) se amplió a principios de este año a todos los creadores del Programa de Socios de YouTube (más de 3 millones de canales), permitiéndoles identificar y gestionar el contenido generado por IA que utilice su imagen en YouTube», ha defendido.

Por último, «desde que se lanzó el Programa de Socios de YouTube en 2007», Google asegura que se ha «comprometido a construir y fomentar un ecosistema creativo donde los creadores, incluidos los editores, puedan compartir su voz y prosperar haciéndolo». Y recuerda: «A nivel mundial, hemos pagado 100.000 millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios en los últimos cuatro años (2021-2024)».